ارتفاع قتلى العاصفة الثلجية فى الولايات المتحدة لـ57 شخصا

أفادت قناة “إن بى سى إن” الأمريكية، بارتفاع قتلى العاصفة الثلجية التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام إلى 57 شخصا، حيث تجمد أغلبهم داخل سياراتهم بعد تقطع السبل بهم.

وذكر مسؤولين أنه من بين الـ57 قتيلا، لقي 27 شخصا حتفهم في مقاطعة إيري غرب نيويورك بسبب العاصفة الممتدة من منطقة البحيرات العظمى بالقرب من كندا إلى نهر ريو غراندي على طول الحدود المكسيكية.

وصرح مارك بولونكارز، المدير التنفيذي للمقاطعة، بأنه من المتوقع أن يزداد عدد الوفيات الناجمة عن العاصفة الوحشية، مع استمرار تساقط الثلوج في إيري، مما يجعل الطرقات في العديد من المناطق غير سالكة، بما في ذلك غالبية طرق بوفالو.

وتابع بولونكارز "يمكننا أن نرى بعض الضوء في نهاية النفق، لكن هذه ليست النهاية بعد، نحن لسنا في نهاية النفق بعد، ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج في مقاطعة إيري حتى بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وفقا للقناة ذاتها.

وأضاف بولونكارز أن مكتب الفاحص الطبي في مقاطعة إيري حدد 27 حالة وفاة هناك مرتبطة بشكل مباشر بالعاصفة الثلجية.

ولفت المسؤول الأمريكى إلى أن كثيرين ماتوا بسبب مشاكل في القلب أثناء جرف الثلج وتم العثور على اخرين ميتين في سياراتهم.

وقال بولونكارز إن شخصا واحدا على الأقل في مقاطعة نياغرا توفي بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون، وفقا للقناة ذاتها.

جدير بالذكر أنه تم تسجيل الوفيات في 12 ولاية، وهي كولورادو وإلينوي وكنساس وكنتاكي وميتشيغان وميسوري ونبراسكا ونيويورك وأوهايو وأوكلاهوما وتينيسي وويسكونسن.

الولايات المتحدة الأمريكية تشهد عاصفة ثلجية هى الأسوأ

وشهدت العديد من الولايات الأمريكية عاصفة ثلجية وصفت بـ"الأسوأ على الإطلاق"، لتقول خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية (إن دبليو إس) يطلق على تلك العاصفة “الإعصار القنبلة”، الذي يحدث عندما ينخفض الضغط الجوي، في تساقط الثلوج ورياح قوية ودرجات حرارة متجمدة.

وتأثر ما يقرب من 250 مليونًا، وتم ربط ما لا يقل عن 19 حالة وفاة بالعاصفة التي تمتد لأكثر من 3200 كيلومتر، من مقاطعة كيبيك في كندا إلى تكساس بالولايات المتحدة.