12.6 % زيادة في النسخ الموزعة للصحف.. و1884 كتابًا مؤلفًا خلال عام

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية للإحصاءات الثقافية عام "2021" ومن أهم المؤشرات الإحصائية ما يلي:



- بلغ عدد ساعات الإرسال للقنوات المرئية 178 ألف/ سـاعة عام2021 وهو نفس العام السابق.

- بلغ عدد ساعات الإرسال بالشبكات المسموعة 189ألف/ ساعـــة عـــام 2021 وهو نفس العام السابق.

- بـلغ عدد الصـحف التي صدرت 61 صحيــفة عام 2021 مقابـل 59 صحيفة عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 3.4٪.



- بلـغ عدد النسخ المـوزعة للصحف داخليـاً وخارجياً 224 مليـون نسخة عام 2021 مقابل 199 مليون نسخة عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 12.6٪ .

- بلغ عدد الكـتب والكتيبات المؤلفة والمترجمـة التى تم طبعها 1884 عام 2021 مقابل 1827 عام 2020 بزيادة بـلغت نسبتها 3.1٪ .

- بلغ عـدد دور الكتب والمكتبات العامـة والمتخصصة ومكتبات الجامعـات والمعاهد 1403 مكتبات عام 2021 مقابل 1353 مكتبة عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 3.7٪.

- بلغ عدد القـاعات بـدور عرض الأفـلام السينمائية 250 قاعة عام 2021 مقابل 243 قاعة عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 2.9٪.

- بلـغ عدد المـسـارح 41 مـسـرحـاً عام 2021 مقابل 40 مسرحاً عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 2.5٪.



- بـلـغ عدد الفرق المـسـرحـيـة الوطنـيـة 73 فـرقــة عــام2021 مــقـابـل 72 فـرقـة عـام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 1.4٪.

- بلـغ عدد قصور وبيوت الـثقافة 347 قصر وبيت ثقافة عام 2021 مقابل 346 قصر وبيت ثقافــة عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 0.3٪.

- بـلغ عــدد الجمعيـات الثقـافية 241 جمعية عام 2021 مقابـل 234 جمعية عــام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 3٪.



- بلغ عدد المتاحف والحدائق 149 متحفا وحديقـة عام 2021 مقابـل 148 متحفا وحديقة عـام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 0.7٪.



- بلغ عدد المناطق الأثرية 143 منطــقة أثرية عام 2021 مقابــل 145 منطقة أثرية عام 2020 بانخفاض بلغت نسبته 1.4٪ .



- بلغ عدد المحميات الطبيعية 31 محمية طبيعية عام 2021 وهو نفس العام السابق.



- بلغ عدد المعارض الزراعية والصناعية التي أقامتها مصر بالداخل وشاركت فيها بالخارج 26 معرضاً عام 2021.