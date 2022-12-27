الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

12.6 % زيادة في النسخ الموزعة للصحف.. و1884 كتابًا مؤلفًا خلال عام

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية للإحصاءات الثقافية عام "2021" ومن أهم المؤشرات الإحصائية ما يلي: 

- بلغ عدد ساعات الإرسال للقنوات المرئية 178 ألف/ سـاعة عام2021 وهو نفس العام السابق.

- بلغ عدد ساعات الإرسال بالشبكات المسموعة 189ألف/ ساعـــة عـــام 2021 وهو نفس العام السابق.

- بـلغ عدد الصـحف التي صدرت 61 صحيــفة عام 2021 مقابـل 59 صحيفة عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 3.4٪.  
                              
- بلـغ عدد النسخ المـوزعة للصحف داخليـاً وخارجياً 224 مليـون نسخة عام 2021 مقابل 199 مليون نسخة عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 12.6٪ .    

-  بلغ عدد الكـتب والكتيبات المؤلفة والمترجمـة  التى تم طبعها 1884 عام 2021 مقابل 1827 عام 2020 بزيادة بـلغت نسبتها 3.1٪ .
- بلغ عـدد دور الكتب والمكتبات العامـة والمتخصصة ومكتبات الجامعـات والمعاهد 1403 مكتبات عام 2021 مقابل 1353 مكتبة عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 3.7٪.                                

- بلغ عدد القـاعات بـدور عرض الأفـلام السينمائية  250 قاعة عام 2021 مقابل 243 قاعة عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 2.9٪.

- بلـغ عدد المـسـارح 41 مـسـرحـاً عام 2021 مقابل 40 مسرحاً عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 2.5٪.
 

- بـلـغ عدد الفرق المـسـرحـيـة الوطنـيـة 73 فـرقــة عــام2021 مــقـابـل 72 فـرقـة عـام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 1.4٪.

 -  بلـغ عدد قصور وبيوت الـثقافة 347 قصر وبيت ثقافة عام 2021 مقابل 346 قصر وبيت ثقافــة عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 0.3٪.
 - بـلغ عــدد الجمعيـات الثقـافية 241 جمعية عام 2021 مقابـل 234 جمعية عــام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 3٪. 
 

- بلغ عدد المتاحف والحدائق 149 متحفا وحديقـة عام 2021 مقابـل 148 متحفا وحديقة عـام 2020 بزيادة  بلغت  نسبتها 0.7٪.                                 
 

- بلغ عدد المناطق الأثرية 143 منطــقة أثرية عام 2021 مقابــل 145 منطقة أثرية عام 2020 بانخفاض بلغت نسبته 1.4٪ .
 

- بلغ عدد المحميات الطبيعية 31 محمية طبيعية عام 2021 وهو نفس العام السابق.
 

-  بلغ عدد المعارض الزراعية والصناعية التي أقامتها مصر بالداخل وشاركت فيها بالخارج 26 معرضاً عام 2021.

الاحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المؤشرات الاحصائية ساعات الإرسال المناطق الأثرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

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