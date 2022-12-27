وكيل تعليم الوادي الجديد يتابع فعاليات مبادرة العباقرة الصغار لمرحلة رياض الأطفال

تابع الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، فعاليات مبادرة العباقرة الصغار لمرحلة رياض الأطفال بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة.

وصرح الدكتور جمال بأن المبادرة يجرى تنفيذها بجميع الادارات التعليمية وتستهدف أطفال مرحلة رياض الأطفال بجميع مدارس المحافظة وتهدف إلى تحقيق تواتج التعلم من المنظومة الجديدة واكتشاف الأطفال فائقى التوقعات والعمل على تنمية وصقل مهاراتهم والاهتمام بأنشطة دليل المعلم وتحقيق الاستفادة الكاملة منها.

وأشاد وكيل التعليم بالمبادرة وجميع المشاركين بها والحرص على تقديم الأفكار البناءة المساعدة فى تقديم الأفضل لطلابنا بداية من تلك المرحلة العمرية الهامة فى حياة الأطفال.

وفي سياق آخر، كرم الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، الطلاب الفائزين بمسابقة التغيرات المناخية وفقا لخطة عمل المشروعات والتخطيط الاستراتيجي.

وجرى تكريم مجموعة من مديرى ومنسقى التخطيط المدارس والطلاب المشاركين بالمشروع الذين حصدوا مراكز متقدمة على مستوى المديرية.

تضمن التكريم مدارس الخارجة التعليمية: مدرسة الأمل الابتدائية ، التربية الفكرية، الشعراوى للتعليم الأساسى، 6 أكتوبر الإعدادية، المروة الإعدادية، الشهيدة دعاء عاطف الإعدادية ، الثانوية الفنية للبنات، ابو بكرالصديق الابتدائية، بور سعيد الإبتدائية ،صلاح الدين الابتدائية ،صلاح الدين الإعدادية، أنور البارودي الابتدائية وسيجرى تباعا تكريم جميع الفائزين من جميع الإدارات التعليمية.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة التهنئة والتقدير لجميع القائمين على العمل وجميع الفائزين من المدارس المختلفة ، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.

كما شهد وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، فعاليات حفل ختام الأنشطة للفصل الدراسى الأول بمدرسة 6 أكتوبر الإعدادية بالخارجة. تضمن الحفل مجموعة من الفقرات الفنية والعروض العسكرية قدمها طلاب المدرسة والتى ظهرت فى أبهى صورها.

ووجه وكيل التعليم الشكر والتقدير لإدارة المدرسة وجميع القائمين على الحفل لما شهده من روعة التنظيم والفقرات المنظمة، والتى اشتملت على مجموعة من الأنشطة المهارية من شأنها تنمية وتعزيز قدرات الطلاب وتشجيعهم على مواصلة ممارسة الأنشطة بكافة مجالاتها.