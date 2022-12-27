خبير تنمية بشرية يكشف أهم شروط اختيار شريك الحياة (فيديو)

قال الدكتور طارق إلياس خبير التنمية البشرية، إن أهم شرط في اختيار شريك الحياة، هو مستوى النضج عند الزوج والزوجة، حيث أنه لا يمكن للعلاقة الزوجية أن تكون علاقة ناجحة ومتكاملة إلا إذا تمتع الطرفين بنسبة نضج، ويستطيعوا أن يواجهوا مخاطر الحياة بشكل متوازن، ويكون ليس لديهم انفعالات عصبية أكثر من اللازم.

وأضاف «إلياس» عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز» اليوم، أن النضج علامة من علامات أن الشخص تم تأسيسه بشكل صحيح، ويدل على أن الأب والأم كانوا يتمتعون بدرجة النضج.

النضج يعني العقلانية والقدرة على تقسيم الحياة

ولفت خبير التنمية البشرية إلى أن النضج يعني العقلانية، والقدرة على تقسيم الحياة بين الطرفين، والقدرة على مواجهة مشاكل الحياة، مشددًا على أنه لا يجب الفرق في العمر بين الزوجين أن يكون كبيرًا، ويكون أقصى زمن بينهما هو أن يكون الرجل أكبر من 5 إلى 6 سنوات فقط.