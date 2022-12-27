الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هيئة الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الأيام المتبقية من 2022

الشتاء
الشتاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات طقس الأيام المتبقية في عام ٢٠٢٢ حتى الأحد 1 يناير، موضحين أنه سيكون مائلا للبرودة في الصباح لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون باردا ليلا على الأنحاء كافة.

أمطار خفيفة  

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، وتنشط رياح على جنوب سيناء والوجه البحري والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

تحسن الأحوال الجوية

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه بداية من اليوم تعود الأحوال الجوية من جديد إلى وضع الاستقرار وتبدأ ساعات سطوع الشمس في الزيادة ولكن تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام وتبقى الأجواء باردة ليلا.

شبورة مائية 

وعن الظواهر الجوية التي تسود فتتكون شبورة مائية في الصباح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ضمن طقس اليوم الثلاثاء تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة 

وتنشر "الدستور" بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ضمن طقس اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 20 13
العاصمة الإدارية 21 14
6 أكتوبر 20 14
بنهــــا 20 14
دمنهور 20 15
كفر الشيخ 19 14
المنصورة 20 14
دمياط 21 14
بورسعيد 19 12
الإسماعيلية 21 14
السويس 20 14
الزقازيق 20 14
شبين الكوم 20 14
طنطا 19 14
شلاتين 24 15
الإسكندرية 20 14
العلمين الجديدة 19 14
وادي النطرون 19 15
مطروح 20 16
السلوم 19 9
سيوة 19 10
العريش 19 12
رفح 18 11
الطور 21 12
كاترين 15 04
رأس سدر 22 15
نخل 17 9
طابا 16 12
نويبع 16 11
حلايب 21 14
شرم الشيخ 20 14
الغردقة 21 13
مرسى علم 23 14
الفيوم 20 11
بني سويف 20 11
المنيا 21 9
أسيوط 21 9
سوهاج 21 10
قنا 21 9
الأقصر 22 11
أسوان 23 10
الوادي الجديد 23 7
أبوسمبل 21 9
أبو رماد 23 14
رأس حدربة 20 13

الأرصاد طقس الأيام الستة درجات الحرارة شبورة مائية هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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