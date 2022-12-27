تحقيقات تفحم طفلتين في حريق بشبرا: «أبوهم وأمهم مش فى البيت»

تباشر نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها الموسعة في واقعة تفحم طفلتين شقيقتين في حريق منزلهما بمنطقة شبرا مصر.

وتبين أن الشقة محل البلاغ كائنة بحارة الجنايني التابعة لدائرة قسم شرطة شبرا مصر، ومساحتها 60 مترًا، وهي عبارة عن غرفتين وصالة وحمام، وأن الحريق التهم غرفة واحدة خاصة بالأطفال الثلاثة وهم الضحيتان وشقيقهما محمد، 4 سنوات والذي تواجد وقت اندلاع الحريق في صالة الشقة وتمكن الأهالي من إنقاذه، بينما لقيت الطفلتان مصرعهما متفحمتين داخل غرفتهما.

وأوضحت التحقيقات أن والد الضحيتين يدعى «علاء الدين. أ. م»، 27 سنة كان في عمله وقت الحريق، بينما كانت والدة الضحيتين في الشارع لشراء بعض احتياجات المنزل.

تلقت الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق هائل في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة شبرا مصر، وبالانتقال تبين نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الأخير، في عقار مكون من 3 طوابق.

على الفور تمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص تبين العثور على جثتين متفحمتين لطفلتين شقيقتين وهما «كارمن، 3 سنوات وشقيقتها ريتاج، سنة ونصف»

تم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.