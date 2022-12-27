الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدا.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا بأوبرا الإسكندرية

الفنان علي الحجار
الفنان علي الحجار

يستعد النجم الكبير علي الحجار لحفله الغنائي، في الثامنة من مساء غدًا الأربعاء الموافق ٢٨من ديسمبر على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

ومن المقرر أن يشدو «الحجار» بباقة متنوعة من أروع أغانيه القديمة والحديثة التي قدمها خلال مسيرته الفنية الطويلة منها: (الشهد والدموع، مسألة مبدأ، على قد ما حبينا، إتفقنا، ريشة، إسكندراني، تجيش نعيش، في قلب اللي، عارفة، نادني، بوابة الحلواني وغيرها..).

وقد رفع شباك التذاكر لافتة كامل العدد قبل موعد الحفل باسبوعين تقريبا، حيث نفذت تذاكر الحفل فور طرحها للجمهور بساعات قليلة.

جدير بالذكر أن الفنان الكبير علي الحجار اعتاد على المشاركة بشكل منتظم فى الحفلات والمهرجانات الفنية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

كما يشار إلى أنه ينتمي إلى عائلة فنية، حيث اكتشفه الموسيقار الكبير بليغ حمدي، وقدم له أول أعماله "على قد ما حبينا"، كلمات الشاعر عبدالرحيم منصور، ولقي إعجاب واستحسان الجماهير، ثم أنطلق الحجار لمشواره الفني الممتد، حيث قدم خلاله فنًا راقيًا ومتميزا تنوع بين الأغاني الدينية والوطنية والعاطفية.

وكانت قد شهدت أوبرا الإسكندرية مظاهر، مساء السبت الماضي، احتفال استثنائية، وسط أجواء الكريسماس الساحرة، خلال الحفل الفني لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، بقيادة المايسترو شريف محي الدين، والذي نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وتزينت دار أوبرا الإسكندرية بشجرة الكريسماس في البهو الرئيسي للمسرح حيث ألتقط جمهور الليلة بجانبها الصور التذكارية لاستقبال ليلة الإحتفال بالكريسماس وأعياد الميلاد المجيد.

وقدمت فرقة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية باقة مختارة من أعمال عصر الباروك بالإضافة إلى مجموعة من أغاني أعياد الميلاد المجيد قدمتها السوبرانو "جاكلين رفيق" والتي خطفت أنظار الجمهور الذي جاء خصيصا للإحتفال بالكريسماس والاستمتاع بالألحان والأغاني الكلاسيكية ومنها: (سانتا كلوز قادم إلى المدينة، سأكون في البيت من أجل الكريسماس، استمتع بالقليل من الكريسماس وغيرها..).

علي الحجار أوبرا الإسكندرية حفله الغنائي لافتة كامل العدد الإسكندرية

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