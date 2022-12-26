تحريات مُكثفة لكشف ملابسات نشوب حريق بأحد عقارات محرم بك

تُجري أجهزة الأمن بالإسكندرية تحرياتها حول نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الرابع بعقار بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، حيث استمعت لشهود العيان في الحادث، وكشفت التحريات أن ماسا كهربائيا وراء نشوب الحريق.

ورد بلاغ لغرفة عمليات محافظة الإسكندرية يفيد بنشوب حريق بشقة بالطابق الرابع علوي والأخير بالعقار رقم 21 شارع المشير أحمد بدوي متفرع من جرين بمحرم بك.

ونجح ضباط الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب بغرفة نوم داخل شقة خشب بالعقار، بسبب ماس كهربائي بحسب المعاينة الأولية.

وأسفر الحريق عن إصابة شخصين بحروق بسيطة بالأيدي وجرى نقلهم بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى الأميري الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وتم قطع الكهرباء عن العقار، فيما قررت الإدارة الهندسية عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ قرارها المناسب.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.