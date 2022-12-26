الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رئيس النصر السعودي ينفي تقارير اقتراب رونالدو من ناديه

رونالدو
رونالدو

كشف مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي، حقيقة مفاوضات ناديه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفترة الأخيرة.

 

وقال مسلي في تصريحات حصرية لصحيفة “الرياضية” السعودية عن سؤاله بأنباء ضم رونالدو: “أكثر ما يكتب عن كريستيانو رونالدو في الإعلام غير صحيح”.

 

 

وكانت صحيفة «عكاظ» كشفت، السبت، عن الجهة التي ستمول انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 

وتردد أن النصر قدم لرونالدو عرضًا للتوقيع مع الفريق لمدة موسمين ونصف الموسم، بلغت قيمته 200 مليون يورو للموسم الواحد، أي 500 مليون يورو خلال فترة عقده، مع النصر السعودي، بما في ذلك الراتب وعقود الإعلانات.

وأشارت «عكاظ» إلى أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر توصلت إلى اتفاق مع رونالدو، ووكيل أعماله خورخي مينديز، حول المقابل المادي وكل بنود الصفقة، ويتبقى فقط إنهاء الإجراءات النهائية، ثم الإعلان الرسمي، ويحتمل أن يتم مطلع الأسبوع المقبل. 

وأوضحت «عكاظ» أن صفقة النصر الضخمة سيتم تمويلها بواسطة إحدى الشركات الراعية لنادي النصر، بعقد استراتيجي متكامل، يمتد 3 أعوام حتى عام 2025. 

وقال «الفراج»، في تصريحات عبر برنامجه «أكشن مع وليد» على شبكة «إم بي سي»: «هناك حجز فندقي لجناح ملكي لمدة 6 أشهر في أحد الفنادق بالرياض لأحد النجوم.. الصفقة التاريخية شكلها قربت انتقال رونالدو إلى النصر يعتبر إضافة للدوري». 

وأكد أنه بعد الصفقة التاريخية بانتقال رونالدو إلى النصر ييكون هناك برنامج تمويلي للأندية السعودية لصفقات أخرى قادمة، مشيرًا إلى أن الصفقة تأتي تحت عنوان «التسويق الرياضي». 

على الجانب الآخر، استعدت جماهير النصر على طريقتها الخاصة لاستقبال الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة المنتظرة وستكون صفقة تاريخية أو صفقة القرن للكرة السعودية. 

رئيس نادي النصر السعودي رونالدو كريستيانو رونالدو النصر النصر السعودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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