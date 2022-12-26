الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: تحييد أكثر من 4500 هجوم إلكتروني روسي منذ بداية العام

أوكرانيا
أوكرانيا

تمكّنت أجهزة الأمن السيبراني الأوكرانية من تحييد أكثر من 4500 هجوم إلكتروني روسي منذ بداية العام، وفق ما أكد مسؤول أوكراني الإثنين.

وقال رئيس قسم الأمن السيبراني في دائرة الأمن الأوكرانية إيليا فيتيوك في مقابلة مع تلفزيون “ماي يوكراين” إن "الدولة المعتدية تشنّ في المتوسط أكثر من عشرة هجمات إلكترونية يوميا. لكن لحسن الحظّ أن المجتمع الأوكراني لم يسمع بمعظمهما".

وأضاف: "لقد دخلنا عام 2022 وخلفنا ثماني سنوات من الخبرة في الحرب الهجينة.. في لحظة الغزو، كنا مستعدين لأسوأ السيناريوهات".

وبحسب هذا المسؤول، تم تسجيل نحو 800 هجوم إلكتروني في عام 2020، وأكثر من 1400 هجوم في عام 2021، وتضاعف الرقم ثلاث مرات في عام 2022.

وتابع فيتيوك: "تم صد هجمات إلكترونية ضخمة في يناير وفبراير مثّلت بالنسبة لنا تدريبات إضافية قبل الغزو الروسي".

أكد أن موسكو تستهدف خصوصا قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية والمنشآت العسكرية، فضلا عن قواعد البيانات الحكومية ومصادر المعلومات.

وأردف إيليا فيتيوك: "نراقب المخاطر والتهديدات لحظة بلحظة على مدار اليوم والأسبوع.. نعرف بالاسم معظم قراصنة الاستخبارات الروسية الذين يعملون ضدنا. بعد انتصار أوكرانيا، يجب محاكمتهم أمام محكمة عسكرية دولية".

الأمن السيبراني الأوكرانية مسؤول اوكراني دائرة الأمن الأوكرانية المجتمع الأوكراني روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

«الصحة»: صندوق الوزارة بلغ 70 مليار جنيه وساعد في تسريع منظومة التأمين الصحي

التصريح بدفن سيدة لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق السابع بالسلام

رفع 115 طن مخلفات من شوارع وقرى المنيا

مشيرة خطاب تلوح باللجوء إلى المحكمة الدستورية لإعادة الطفل شنودة لأسرته

حبس شخص لاتهامه بحيازة ألعاب نارية قبل ترويجها بالقاهرة

جامعة المنصورة تستقبل الملحق الثقافى الليبي بالقاهرة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا