الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الصور الأولى لـ شيرين رضا من كواليس مسلسل «وبينا معاد»

شيرين رضا وبينا ميعاد
شيرين رضا وبينا ميعاد

تبدأ النجمة شيرين رضا نشاطها الفني لعام 2023 مع أول أيام السنة حيث سيبدأ عرض مسلسلها المرتقب وبينا معاد، وقد طرحت قناة DMC أغنية المسلسل من غناء الفنان مدحت صالح، والتي جاءت في شكل إعلان ترويجي للمسلسل الذي يشارك فيه نجوم مثل مدحت صالح وصبري فواز وبسمة بالإضافة إلى عدد من النجوم الشباب.

شيرين رضا 

 ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قنوات DMC وDMC دراما، بالإضافة إلى إتاحته على منصة WATCH IT.
تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول أم مصرية عاملة لديها أربع فتيات، ويتناول قضايا مختلفة عن الحياة والحب والعلاقات الإنسانية والأسرية التي نواجهها في الحياة اليومية.

شيرين رضا 

كما يتناول في إطار كوميدي قصة عائلتين مختلفتين، عائلة "حسن" الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب نشأوا على الديمقرطية، وعائلة "نادية" التي توفي زوجها تاركا لها أربع فتيات نشأن على الكبت والديكتاتورية، وتنشأ مواقف عدائية مختلفة بين حسن ونادية حتى يفاجأ بها رئيسة مجلس إدارة الشركة التى كان يتوقع رئاستها.

شيرين رضا 

 موعد عرض مسلسل "وبينا ميعاد" على dmc


ينطلق عرض مسلسل "وبينا ميعاد"، على قناة dmc، يوم الأحد، الأول من يناير 2023، في تمام الساعة الثامنة مساء.
"وبينا ميعاد" من بطولة شيرين رضا، بسمة، مدحت صالح، صبري فواز، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.


ومؤخرًا شاركت شيرين في مجموعة من الأعمال الفنية المميزة التي حققت نجاحا وقبولا على المستوى الجماهيري والنقدي كان آخرها مسلسل 60 دقيقة الذي عرض مؤخرا على منصة شاهد، وفيلم ليلة قمر 14 الذي كان عرضه العالمي الأول في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي 2021. ومسلسل شغل في العالي الذي عرض خلال شهر رمضان 2022 مع النجمة فيفي عبده، وفيلم تحت تهديد السلاح مع النجم حسن الرداد.

شيرين رضا النجمة شيرين رض وبينا ميعاد مسلسل وبينا ميعاد مسلسلات الموسم الشتوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

سعر اليورو اليوم في مصر 2022 وأسعار العملات الأجنبية

موعد عرض مسلسل "وبينا ميعاد" على قناة "dmc" الفضائية

الكهرباء تنتهي من سداد 92% من إجمالي مسحوبات المواد البترولية لعام 2022

خطوات تفعيل منصة الامتحان الإلكتروني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام

بعد البحث عنها.. تعرف على قيمة زيادة المعاشات من شهر يناير 2023

عاصفة «القرن» الثلجية تخلف نحو 50 قتيلا في الولايات المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا