الصور الأولى لـ شيرين رضا من كواليس مسلسل «وبينا معاد»

تبدأ النجمة شيرين رضا نشاطها الفني لعام 2023 مع أول أيام السنة حيث سيبدأ عرض مسلسلها المرتقب وبينا معاد، وقد طرحت قناة DMC أغنية المسلسل من غناء الفنان مدحت صالح، والتي جاءت في شكل إعلان ترويجي للمسلسل الذي يشارك فيه نجوم مثل مدحت صالح وصبري فواز وبسمة بالإضافة إلى عدد من النجوم الشباب.

شيرين رضا

ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قنوات DMC وDMC دراما، بالإضافة إلى إتاحته على منصة WATCH IT.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول أم مصرية عاملة لديها أربع فتيات، ويتناول قضايا مختلفة عن الحياة والحب والعلاقات الإنسانية والأسرية التي نواجهها في الحياة اليومية.

شيرين رضا

كما يتناول في إطار كوميدي قصة عائلتين مختلفتين، عائلة "حسن" الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب نشأوا على الديمقرطية، وعائلة "نادية" التي توفي زوجها تاركا لها أربع فتيات نشأن على الكبت والديكتاتورية، وتنشأ مواقف عدائية مختلفة بين حسن ونادية حتى يفاجأ بها رئيسة مجلس إدارة الشركة التى كان يتوقع رئاستها.

شيرين رضا

موعد عرض مسلسل "وبينا ميعاد" على dmc



ينطلق عرض مسلسل "وبينا ميعاد"، على قناة dmc، يوم الأحد، الأول من يناير 2023، في تمام الساعة الثامنة مساء.

"وبينا ميعاد" من بطولة شيرين رضا، بسمة، مدحت صالح، صبري فواز، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.



ومؤخرًا شاركت شيرين في مجموعة من الأعمال الفنية المميزة التي حققت نجاحا وقبولا على المستوى الجماهيري والنقدي كان آخرها مسلسل 60 دقيقة الذي عرض مؤخرا على منصة شاهد، وفيلم ليلة قمر 14 الذي كان عرضه العالمي الأول في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي 2021. ومسلسل شغل في العالي الذي عرض خلال شهر رمضان 2022 مع النجمة فيفي عبده، وفيلم تحت تهديد السلاح مع النجم حسن الرداد.