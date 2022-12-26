الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير علاقات دولية: الولايات المتحدة الأمريكية استفادت من سقوط الاتحاد السوفيتى

أسامة السعيد، خبير
أسامة السعيد، خبير علاقات دولية،

قال أسامة السعيد، خبير علاقات دولية، إن الولايات المتحدة استفادت من سقوط الاتحاد السوفيتي، لأنه كان المنافس لها بشكل خاص وللدول الغربية بشكل عام، ولأنه شكل منافسة عنيدة لها. 

الاتحاد السوفيتي كان حليفًا للغرب في الحرب العالمية الثانية

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن الاتحاد السوفيتي كان حليفًا للغرب في الحرب العالمية الثانية لكنه خاض حربًا باردة مع الولايات المتحدة.

وأكد أن الصين درست تجربة الاتحاد السوفيتي وحاولت بناء اقتصادها وتقديم تجربة اقتصادية قوية وحتى الآن لم تستكمل أدوات بناء قطبيتها العالمية، لأن بناء قوة عالمية تستوجب مجموعة من الأولويات الاقتصادية والتسليح والقوة الخارجية والتحالفات مع عدد من الدول. 

وتابع، أن الصين قطب اقتصادي لكن لم تتحول لقطب عالمي تنافس الولايات المتحدة كما كان الاتحاد السوفيتي وهناك فراغ لم يملء منذ سقوط الاتحاد السوفيتي. 

خبير علاقات دولية الولايات المتحدة سقوط الاتحاد السوفيتى الحرب العالمية الثانية الصين تجربة اقتصادية

مواد متعلقة

فى ذكرى انهياره.. خبير: بوتين يدرك أن إعادة إحياء الاتحاد السوفيتى مستحيلة

خبير استراتيجى: روسيا لن تسمح للناتو بالاستحواذ على دول الاتحاد السوفيتى السابق

بريجع عن العلاقات بين روسيا ودول الاتحاد السوفيتى السابق: «ليست فى أفضل حال»

عقد قمة غير رسمية لزعماء رابطة الدول المستقلة المنبثقة عن الاتحاد السوفيتي غدا

عقب استفتاء ضم مناطق منها لروسيا.. تاريخ أوكرانيا مع الاتحاد السوفيتى وخروجها منه

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى.. تحالف العمل الأهلى يُلبى احتياجات السيدة «نوال حسن»

لمروره بأزمة نفسية.. مدرس تربية فنية ينهى حياته بمحافظة الفيوم

وكيل «تعليم دمياط» يشهد فعاليات إطلاق الملتقى الفني لاتحادات الطلاب

بالأسماء.. اعتماد 21 مؤسسة في هيئة ضمان الجودة والتعليم بدمياط

الأمن يكشف مفاجأة فى فيديو تعذيب شاب لأمه المسنة فى الغربية

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا