خبير علاقات دولية: الولايات المتحدة الأمريكية استفادت من سقوط الاتحاد السوفيتى

قال أسامة السعيد، خبير علاقات دولية، إن الولايات المتحدة استفادت من سقوط الاتحاد السوفيتي، لأنه كان المنافس لها بشكل خاص وللدول الغربية بشكل عام، ولأنه شكل منافسة عنيدة لها.

الاتحاد السوفيتي كان حليفًا للغرب في الحرب العالمية الثانية

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن الاتحاد السوفيتي كان حليفًا للغرب في الحرب العالمية الثانية لكنه خاض حربًا باردة مع الولايات المتحدة.

وأكد أن الصين درست تجربة الاتحاد السوفيتي وحاولت بناء اقتصادها وتقديم تجربة اقتصادية قوية وحتى الآن لم تستكمل أدوات بناء قطبيتها العالمية، لأن بناء قوة عالمية تستوجب مجموعة من الأولويات الاقتصادية والتسليح والقوة الخارجية والتحالفات مع عدد من الدول.

وتابع، أن الصين قطب اقتصادي لكن لم تتحول لقطب عالمي تنافس الولايات المتحدة كما كان الاتحاد السوفيتي وهناك فراغ لم يملء منذ سقوط الاتحاد السوفيتي.