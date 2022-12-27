احتفال المشاهير بعيد الميلاد مع عائلاتهم (صور)

قدم العديد من المشاهير لمحة عن احتفالات عائلاتهم بعيد الميلاد، وتبادلوا الرسائل والتمنيات الطيبة مع معجبيهم في جميع أنحاء العالم.

كارداشيان

من تجمعات العائلات الشهيرة إلى الاحتفالات الحميمة في وجهات بعيدة حافظت العائلة الأكثر شهرة في التلفزيون على التقليد على قيد الحياة مع حفلة ليلة عيد الميلاد السنوية.

الأخوات كورتني كيم كلوي كيندال وكايلي خرجوا جميعًا لهذه المناسبة، واختارتن فساتين براقة ومتألقة.

كان الكثير من أصدقائهم المشهورين حاضرين أيضًا، وكان أبرز ما في الليلة هو العرض المباشر لسانت التي انضمت إليها على خشبة المسرح ابنة كيم الكبرى، نورث ويست في دويتو.



بيكهام

استمتع آل بيكهام بعيد الميلاد العائلي في الريف الإنجليزي في منزلهم في كوتسوولدز، حيث شارك ديفيد وفيكتوريا لحظات من اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ارتدى الزوجان مع أطفالهما الثلاثة الأصغر روميو، 20 عامًا، وكروز 17 عامًا، وهاربر، 11 عامًا، بيجاما حريرية متطابقة في ليلة عيد الميلاد.

واصلت المصممة فيكتوريا ارتداء الملابس الجديدة في يوم الكريسماس، حيث استبدلت أوراق اعتمادها المعتادة في الأزياء بغطاء رأس غير رسمي مع عبارة "كل ما أريده لعيد الميلاد هو ديفيد بيكهام" مكتوبًا على المقدمة.

أمضى الابن الأكبر للزوجين، بروكلين عيد الميلاد في الولايات المتحدة مع زوجته الجديدة نيكولا بيلتز وعائلتها.

شاكيرا

أمضت المغنية الكولومبية شاكيرا عيد الميلاد مع أطفالها في دبي متوجهة إلى الصحراء للاحتفال.

وكتبت النجمة وهي تشارك صورة لها وهي تحمل صقرًا وولديها الصغار يرتدون أغطية الرأس العربية التقليدية: "في الصحراء في عيد الميلاد هذا العام، يبحثون عن الصفاء".

قبل أيام قليلة ، شوهدت شاكيرا وهي تتناول الغداء في مطعم سوشي سامبا في نخلة جميرا، حيث التقطت صورًا مع الشيف والموظفين.

نيكول كيدمان

احتفلت الممثلة الأسترالية بعيد الميلاد بلقطة احتفالية أمام شجرة مغطاة بزخارف قصب الحلوى وشرائط حمراء مخططة.

علقت على الصورة جنبًا إلى جنب مع شجرة عيد الميلاد ورموز تعبيرية على شكل قلب "أتمنى لك أجمل العطلات".