تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى.. تحالف العمل الأهلى يُلبى احتياجات السيدة «نوال حسن»

في استجابةٍ سريعة توجه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لزيارة السيدة نوال حسن والمقيمة بمنطقة منشأة ناصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ والتي تصادف تواجدها أثناء مرور سيادته صباح اليوم لافتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش بمحافظة الجيزة. وتوقف سيادته للحديث معها، ووجه سيادته بتنفيذ كافة احتياجاتها.

وبناء على تكليف سيادته قام التحالف الوطني بزيارة السيدة نوال، حيث تم اهداؤها مجموعة من الأجهزة الكهربائية الأساسية، وتقديم دعم نقدي لها من خلال مؤسسة أبوالعينين عضو التحالف الوطني، هذا بالإضافة إلى توفير وظيفة لنجلها في أحد المصانع المملوكة للمؤسسة، وتحقيق حلمها أيضًا لأداء رحلة عمرة، وجار تنسيق كافة إجراءات السفر الخاصة بها من خلال مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني، مع التأكيد على توفير دعم شهري مستمر لها من خلال مؤسسة حياة كريمة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.