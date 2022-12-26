إصابة مدير التدخل السريع بالمنوفية إثر انقلاب سيارته بطريق الباجور

أصيب شخصين إثر انقلاب سيارة على الطريق الإقليمي أمام مدينة الباجور، بينهم مدير إدارة التدخل السريع بمحافظة المنوفية وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية بإخطار تلقاه اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد انقلاب سيارة تابعة لديوان عام محافظة المنوفية، وإصابة اثنين من مستقليها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة والتنسيق مع الإسعاف لنقل المصابين.

وتبين من المعاينة إصابة “أحمد عبد المنعم، مدير إدارة التدخل السريع بديوان عام محافظة المنوفية”، في حادث انقلاب سيارة العمل كما اصيب سائق السيارة ويدعى “عبد الغفار فهيم عبد الغفار، ومقيم مركز الشهداء.

وأوضح مصدر بديوان عام محافظة المنوفية أن حالة مدير التدخل السريع مستقرة والإصابة عبارة عن كدمات وسجحات، ويشرف على علاجه فريق طبي مستشفى الباجور، حيث يخضع المصابين للملاحظة اليوم داخل المستشفى، وإصابة السائق كدمات ونزيف بسيط في الصدر وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة الباجور.