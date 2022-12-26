أكرم حسنى يكشف عن برومو وموعد طرح أغنيته الجديدة مع الشاعرى وعباس «فيديو»

كشف النجم أكرم حسني عن برومو أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “السهر والانبساط” والتي يقدمها على طريقة الـ"تريو" رفقة كل من المطرب والموسيقار حميد الشاعري والنجم هشام عباس.

وكشف أكرم عن موعد طرح أغنية “السهر والانبساط” وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” حيث نشر برومو كليب الأغنية وعلق عليه قائلا: "السهر والانبساط ‎27 ديسمبر 2022 - الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة ‎على اليوتيوب ومنصات الموسيقي.

أطلقت الشركة المنتجة بوستر تشويقيا للأغنية الجديدة تواجد فيها الثلاثي ووقف أكرم حسني بشكل كوميدي في الأغنية الجديدة ومن المقرر أن تحمل الأغنية مفاجآت عديدة تتكشف خلال الساعات القليلة المقبلة.

كما تم تصوير فيديو كليب للأغنية بإدارة المخرج هادي الباجوري التي يقدمها بإيقاع مبهج يتناسب مع رأس السنة.

وقال الفنان والملحن حميد الشاعري، إن محمد منير هو من غنى أول لحن له في حياته، وهو أقرب الأصدقاء إليه.

وأضاف “الشاعري” خلال لقائه ببرنامج “أنغام”، المذاع عبر فضائية dmc، أن أغنية الطريق هي أول أغنية لحنها الفنان حميد الشاعري، وغناها النجم محمد منير، وكانت كلمات عبدالرحيم منصور.

وتابع الفنان حميد الشاعري: "بعد عبدالحليم الله يرحمه، كنت بعشق منير، جمعتني به ذكريات جميلة جدا، وكنت بحبه أوي، وحبيته أكتر لما قابلته، حيث فوجئت بنفس الشخصية التي كنت أتخيلها وأنا في لندن".

وأردف: "منير قارئ جيد جدًا، كما أنه بارع في قراءة الحالة والتعبير عنها بشكل صحيح".

وأكد أن الفنان محمد منير كان محظوظا جدًا، حيث كان معه الأستاذ فؤاد حداد، وعبدالرحيم منصور، صلاح جاهين، كمال الطويل.

وأشار حميد الشاعري، إلى أنه تقابل مع كمال الطويل، معقبًا: "بموت فيه"، متابعاً: "ابنه زياد الطويل صديقنا وهو ملحن هايل لكن يحتاج إلى أن ينشط نفسه، لأنه كسول بعض الشىء".