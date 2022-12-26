الإثنين 26 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يعلن حصول كليتي الزراعة والتمريض على شهادتي الأيزو

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلنت جامعة سوهاج، عن حصول كليتي الزراعة والتمريض علي شهادتي الأيزو 9001:2015 من المجلس الوطني للاعتماد ايجاك والمنتدي الدولي للاعتماد IAF وكذلك شهادة الايزو 21001:2018 من المجلس الوطني للاعتماد ايجاك.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الختامية لتقديم التقرير النهائي الصادر عن فريق المراجعين من الشركة المانحة لشهادة الأيزو AJA -Egypt، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأشرف القاضي امين عام الجامعة، والدكتور خلف همام القائم بعمل عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد عبدالحفيظ السمان عميد الكلية السابق، والدكتورة غني عبد الناصر عميد كلية التمريض والدكتور جمال سرور المدير التنفيذي لمشروع الأيزو ومدير إدارة التقييم وتطوير الأداء الجامعي، وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  والعاملين.

وأكدت الجامعة فى بيانها، أن الجامعة تسعي بشكل مستمر على توفير كافة المتطلبات اللازمة للأيزو وتطبيق المواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة، وإتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، بهدف وصول الجامعة إلى المستوى العالمي الذي يليق بمكانتها في مصاف الجامعات المتقدمة، مشيداً بالجهد المبذول لفريق العمل من كليتي الزراعة والتمريض، بهدف تحقيق التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية للوصول لمعايير الجودة العالمية.

وقال الدكتور جمال سرور إن لجنة المراجعة التابعة للشركة المانحة للايزو AJA-Egypt، قد اعتمدت اليوم كليتي الزراعة والتمريض، وتم تسليم الشهادة المؤقتة لكلاً من الدكتور خلف همام والدكتورة غني عبد الناصر، موضحاً أنه غداً ستجري أعمال المراجعة بكليتي الطب والعلوم، ويوم الأربعاء ٢٨ من ديسمبر ستكون الزيارة لكلية الصيدلة والادارات المركزية.

الأيزو 9001 2015 التعليم والطلاب الجلسة الختامية الدكتور محمد المجلس الوطني للاعتماد المنتدى الدولي

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وائل لطفي

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