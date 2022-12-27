الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

أستاذ علم اجتماع: توثيق الطلاق يساعد على توطيد القيم الاخلاقية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية طرح قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة، وطالب الرئيس من المستشار عمر مروان وزير العدل بالحديث عن آخر مستجدات التعديلات، كما طالب الرئيس السيسي بالقول: «قول من فضلك إن كل الجهات موافقة».

وأكد الدكتور طه أبو الحسن، أستاذ علم الاجتماع، على أهمية حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوثيق قسيمة الطلاق بين الزوج والزوجة، موضحًا أن حديث الرئيس السيسي اليوم شمل كل وجهات النظر، وكان لابد من طرحه على الساحة منذ وقت طويل.

وتابع «أبو الحسن» في تصريحات خاصة لـ«الدستور» قائلًا: «لا بد بالفعل من توثيق الطلاق، هذا الكلام صحيح، وأنا أدعمه جدًا؛ لأنه يساعد على توطيد القيم الأخلاقية في المجتمع بسبب أنه في الماضي كان يحدث طلاق وانفصال بين الزوجين وبسبب عدم التوثيق تستمر العلاقة دون زواج».

وأضاف أستاذ علم الاجتماع: «وبما أن تعليق الأزهر، جاء بالموافقة وبالتالي لا يعول عليه ورأيه يحترم، ولا بد من تطبيقه».

توثيق الطلاق الشفوي

وأعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية للحوار الوطني نهاية الشهر القادم، وأكد أن وزارة العدل حصلت على موافقة الأزهر والإفتاء والأوقاف على توثيق الطلاق الشفوي.

جاء ذلك تعقيبًا على كلمة للرئيس السيسي بأن الدولة مسئولة عن وضع قواعد ونظم لتحقيق الأهداف الطيبة للدين، وذلك في افتتاح الرئيس السيسي مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة.

في سياق آخر، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الصندوق الاستثماري لقناة السويس كان حلما، ولابد من وجود أوعية للإنفاق على التطوير، مضيفًا: «لو كان حد وفر ١٠% من دخل قناة السويس  خلال ٤٣ سنة كنا وفرنا ٥٠ مليار دولار».

وأضاف أن الصناديق الاستثمارية فرصة لإيجاد حلول خارج ميزانية الدولة، مشرًا إلى أن صندوق استثمار وزارة الصحة وفر 70 مليون جنيه.

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