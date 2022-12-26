توتنهام يدرك التعادل مع برينتفورد فى ريمونتادا مثيرة بالدورى الإنجليزى

انتهت أحداث مباراة برينتفورد وتوتنهام هوتسبير، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ونجح فريق توتنهام هوتسبير من إدراك التعادل بريمونتادا مثيرة مع برينتفورد بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب "جريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد نشاط منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعد توقف دام لأكثر من شهر؛ بسبب إقامة بطولة كأس العالم 2022 في قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر الماضي.

توتنهام يدرك التعادل بريمونتادا مثيرة مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي

بدأت أحداث الشوط الثاني، بمواصلة لاعبو برينتفورد بالهجوم القوي على مرمى توتنهام، في محاولة لاقتناص النقاط الثلاثة من هذا اللقاء.

وفي الدقيقة 54، نجح إيفان توني من تسجيل هدف برينتفورد الثاني، مستغلا رأسية من زميله كريستيان نورجارد ليكملها إلى الشباك.

وبعد مرور عشر دقائق من المواجهة بين الفريقين، نجح النجم هاري كين من تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول لفريقه توتنهام هوتسبير في الدقيقة 64، برأسية بعد عرضية من لينجليه.

وفي الدقيقة 67، أجرى فريق توتنهام تغييرًا بدخول دافينسون سانشيز وخروج تانجانجا، بينما دخل سامان جدوس، لاعب برينتفورد، ليحل محل زميله ماتياس يانسن.

ونجح فريق توتنهام هوتسبير في إدراك التعادل عن طريق بيير إميل هويبيرج، الذي سجل الهدف الثاني للسبيرز في الدقيقة 71 بعد عرضية من ديان كولوسيفسكي.

وفي الدقيقة 84 من زمن المباراة، فشل هاري كين في منح توتنهام التقدم وتسجيل الهدف الثالث بعد عرضية من بيريسيتش، قبل أن ترتطم الكرة بالعارضة.

ترتيب توتنهام وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق توتنهام هوتسبير حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة.

بينما يتواجد برينتفورد حاليًا في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة.