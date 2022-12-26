الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور وآخرين بتهمة تلقى الرشوة الكبرى للغد

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، وعدد 10 متهمين آخرين، بتهمة الرشوة، إلى جلسة غد الثلاثاء؛ لسماع دفاع المتهمين من السادس وحتى المتهم العاشر في القضية، على أن تستمع هيئة المحكمة يوم الخميس المقبل لدفاع المتهم الأول الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، وباقي المتهمين في القضية.

وكانت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر صقر، وأحمد جلال إبراهيم سعد، وأحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي، قد استمعت، اليوم الاثنين، لمرافعة دفاع المتهمين الثاني والخامس في القضية رقم 11953 لسنة 2022 جنايات قسم دمنهور المقيدة برقم 925 لسنة 2022 کلي وسط دمنهور، والمقيدة برقم 292 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 329 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، لاتهامهما بالحصول على رشاوى مقابل تسهيل وإسناد أعمال لإحدى الشركات في الجامعة.

الخميس المقبل الحصول على المستشار عبد الكريم شامخ زقيم المتهم الأول الشركات

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