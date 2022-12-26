محافظ الإسكندرية يشارك الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد

شارك اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الأخوة الأقباط الكاثوليك والطائفة المارونية والروم الكاثوليك وطائفة اللاتين الكاثوليك احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، معربا عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بذكرى ميلاد السيد المسيح- عليه السلام- الذي كان ميلاده إيذانا ببزوغ نور الحق والعدل، متمنيا لهم عاما سعيدا في وطننا الغالي مصر وأن تظل دائما مصر رمزا للمحبة والعطاء والوحدة.

وقام المحافظ بزيارة كنيسة القديسة تيريزيا الطفل يسوع المارونية، لتقديم التهنئة إلى الطائفة المارونية، وذلك بحضور المطران جورج شيحان مطران الكنيسة، والقس سمعان جميل راعي الكنيسة، وأبناء الطائفة المارونية.

وهنأ محافظ الإسكندرية الأخوة الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد، وذلك بكاتدرائية القيامة بالإسكندرية، بحضور القمص أنطونيوس غطاس وكيل عام بطريركية اﻷقباط الكاثوليك باﻹسكندرية، والقمص يوحنا جورج راعي الكنيسة.

وشارك محافظ الإسكندرية طائفة اللاتين الكاثوليك، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة، وذلك بمقر النيابة الرسولية للاتين الكاثوليك، وبحضور المطران كلاديو لاروتي النائب الرسولي للاتين بمصر، والمنسنيور أنطوان توفيق نائب المطران، وعدد من الآباء والرهبان والراهبات.

وشارك محافظ الإسكندرية احتفالات طائفة الأقباط من الروم الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية سيدة النياح للروم الكاثوليك بالمنشية، وذلك بحضور الأب نعيم كور به البولسي الوكيل البطريركي نيابة عن المطران جان ماري شامي مطران الروم الكاثوليك.

وفي كلمته؛ نقل الشريف تهنئة القيادة السياسية للأخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيد. داعيا الله عز وجل أن يكون هذا العام عاما سعيدا يملؤه الخير واليمن والبركات وأن تعود تلك الأعياد علي جموع المصريين بالصحة والخير وعلي وطننا الغالي مصر بالأمن والأمان والرخاء والسلام.

وأوضح أننا جميعا من قيادات تنفيذية وأمنية وعسكرية حرصنا على الحضور ومشاركتهم الاحتفال، مؤكدا أننا نسيج واحد، وأعياد الميلاد هو عيد لكل المصريين.

وأكد أننا نعمل جميعا علي إرجاع الإسكندرية إلى سابق عهدها كعروس للبحر الأبيض وستظل مدينة الإسكندرية هي رمزا للتعايش الحضاري والانساني الذي تذوب فيها كافة الحضارات والثقافات.

شارك في التهنئة لفيف من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة.