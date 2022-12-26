سموحة يتقدم بعرض رسمى للحصول على خدمات ثنائى الأهلى

أعلن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن تقديم نادي سموحة عرضًا رسميًا لضم الثنائي زياد طارق وحسام حسن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي.

وقال فرج عامر في تصريحات خاصة: "أرسلنا خلال الساعات الماضية عرضًا إلى الأهلي لضم زياد طارق وحسام حسن فقط".

وأضاف فرج عامر: "نتفق مع نادي الأهلي حاليًا على تفاصيل ضم الثنائي في يناير ما بين إعارة أو شراء أحد الثنائي نهائيًا".

وعن محمد محمود: "لم نطلبه حتي الوقت الحالي ولكن رغبتنا ضم زياد طارق وحسام حسن حتي الآن".

وخرج زياد طارق لاعب نادي الأهلي من حسابات مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بينما حسام حسن لا يشارك بصفة أساسية.

عبر الفيديو كونفرانس.. اجتماع للخطيب مع كولر في حضور أمير توفيق

ويعقد محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي، اجتماعًا عاجلًا في الأهلي مع مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي.

ويعقد اجتماع الخطيب مع مارسيل كولر، عبر الفيديو كونفرانس، في ظل تواجد محمود الخطيب خارج مصر في فرنسا في رحلة علاجية.

ويحضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، وأعضاء شركة الكرة، وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالأهلي.

وتشهد الجلسة الحديث عن مستوى الفريق في الفترة الأخيرة، وكذلك ستتم مناقشة ملف الراحلين والصفقات.

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي واصل تدريباته صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة سموحة أمس؛ مرانًا بدنيًا واستشفائيًا في الجيم على هامش التدريبات؛ للتخلص من الإجهاد.

وقاد مارسيل كولر اللاعبين في تدريبات بدنية وفنية متنوعة في بداية المران قبل أن يختتم الفقرات التدريبية بتقسيمة بين فريقين من اللاعبين.

وبدأ الأهلي استعداداته صباح اليوم بدون راحة، وذلك استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.