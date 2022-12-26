حبس نجل كامل أبوعلى 3 سنوات وتعويض مليون جنيه فى قضية دهس مى إسكندر

أصدرت محكمة النقض حكمها بمعاقبة نجل رجل الأعمال كامل أبوعلي بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامه بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية.

وأصدرت المحكمة حكمها في الطعن رقم ٩٣٣٥ لسنة ٩١ قضائيًا، في القضية رقم ٢٠٠١ لسنة ٢٠٢١م جنايات الغردقة، مُقيدة برقم ٢٠ لسنة ٢٠٢١م، كُلي البحر الاحمر، حيث كانت المحكمة قضت في الجلسة الاستئنافية، 10 مايو الماضي بحبس نجل رجل الأعمال لمدة ثلاث سنوات والمصاريف والتعويض المؤقت مليون جنيه ومائتي جنيه أتعاب محاماة في اتهامه بتعاطي مخدرات، وتعمد السير عكس الاتجاه وعدم مراعاة الحذر في الطريق وقيادة سيارته بحالة ينجم عنها الخطر، كما برأته المحكمة من تهمة حيازة مخدرات، وقتل خطأ، وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر.

وكانت قبلت محكمة النقض في مايو الماضي الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات الصادر في القضية رقم 2001 لسنة 2021 جنايات أول الغردقة.

يذكر أن محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات الصادر في القضية رقم 2001 لسنة 2021 المتهم فيها هيثم نجل رجل الأعمال كامل أبوعلي، لإحرازه جوهرًا مُخدِّرًا بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في قتل فتاة عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين، وقيادته سيارة تحت تأثير مخدِّر، وتعمده السير عكسَ الاتجاه المقرر.

وكانت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار زين العابدين عبدالمنصف، رئيس المحكمة، قضت بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها مليون جنيه، لنجل رجل الأعمال كامل أبوعلي، في القضية المتهم فيها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها المهندسة مي إسكندر إسحاق.