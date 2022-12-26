الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الشباب يلتقي سفير العراق بمصر ويتسلم دعوة حضور «خليجي 25»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي سفير جمهورية العراق بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، لبحث سبل التعاون بين البلدين.

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تناول اللقاء أخر المستجدات المتعلقة بالبرامج والمشروعات الشبابية والرياضية المشتركة ضمن أجندة برامج مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين مصر والعراق.

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ورحب الدكتور أشرف صبحي بزيارة السفير العراقي، والتباحث حول مستقبل العلاقات الشبابية والرياضية بين البلدين، مثمناً التعاون المثمر مع دولة العراق، واتفاق الطرفين على حزمة من المشروعات والبرامج سيتم دراسة تنفيذها الفترة المقبلة.

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فيما نقل السيد الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي، سفير جمهورية العراق بمصر، تحيات محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي، معرباً عن تطلع العراق لتعميق العلاقات مع مصر في مجالات الشباب والرياضة.

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وقدم الدكتور سفير جمهورية العراق بمصر الدعوة إلى الدكتور أشرف صبحي لحضور منافسات كأس الخليج العربي "خليجي 25" لكرة القدم، والذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير 2023 بالعراق بمشاركة 8 منتخبات وهم: "العراق، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، اليمن، البحرين، قطر، الإمارات، الكويت".

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أحمد نايف رشيد الدليمي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التعاون بين البلدين الخليج العربي السفير العراقي

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