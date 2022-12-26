رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ينعى النائب مصطفى كامل

نعى المستشار الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اللواء مصطفى كامل.

وقال في بداية كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عشرين عضوًا، عن استيضاح سياسات الحكومة حول خطة الإصلاح الإداري والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة وللرد على طلب المناقشة.

وقال «الشيخ» إنه كان أحد الشخصيات التي قام بالعمل لصياغة قانون مجلس الشيوخ وأنه كان سعيدا للغاية للمشاركة في هذه الجلسة إلا أن سعادته ذهبت هباء وسدى لوفاة اللواء الدكتور مصطفى كامل والذي كان رجلا وطنيا خالصا وقدم لمصر الكثير في شتي المجالات لذلك انعي الفقيد وادعوا الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.

من جانبه شكر رئيس المجلس الشيخ على نعيه الفقيد، وبدء الشيخ في الرد على طلب المناقشة العامة.

واستعرض النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، طلب المناقشة العامة، الذي قدمه بشأن سياسة الحكومة حول خطة الإصلاح الإداري، وكذلك خطة النهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأشار النائب إلى أن إصلاح الجهاز الإداري يستهدف تحقيق إرضاء المواطن، موضحا أنه تم وضع الخطة منذ سنوات لتعديل أساليب العمل الحكومة والنهوض بالموارد البشرية لتوفير الموارد والخدمات المطلوبة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن خطة الإصلاح الإداري تمحورت حول الإصلاح التشريعي والمؤسسي وبناء القدرات والبيانات، فضلا عن تحسين الخدمات العامة.

وأكد النائب محمد السباعي، أنه في ظل التوجه نحو الجمهورية الجديدة، إلا أن هناك تحديات كبيرة تمثلت في كبر حجم الجهاز الإداري للدولة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة كشف خطة الدولة للإصلاح الإداري، وكذلك تطور العناصر البشرية والمدة الزمنية لعمليات الإصلاح الإداري لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.