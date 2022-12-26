الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أطباء يكشفون أخطار إعطاء حقن الإنفلونزا في الصيدليات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حذرت وزارة الصحة من انتشار كوكتيل الحقن الخاصة بالإنفلونزا داخل الصيدليات وإقبال بعض الأشخاص عليها أملًا في التخلص من الإنفلونزا مما يتسبب في أخطار حيث تتكون من 3 مركبات الأول ديكلوفيناك الصوديوم، والثاني الكورتيزون والثالث مضاد حيوي مجهول يتم خلطهم بعضهم إلى بعض ظنًا منهم لمعالجة الأنفلونزا ودور البرد.

وفي السياق، قال الدكتور مجدي بدران استشاري الحساسية والمناعة، أن استخدام المضادات الحيوية بهذا الشكل خطر للغاية، وتناولها بشكل عشوائي يتسبب في تأخر عملية الشفاء وليس العكس فالبكتريا المتواجدة بالجسم ذكية للغاية لديها القدرة على التعرف على طبيعة المضاد الحيوي وتقوم بمقاومته، فالمضاد لا يعالج الفيروسات كالبرد والأنفلونزا بل يعالج البكتريا في حالة وجودها فالبعض يعطيه كخطوة استباقية ليس بالأكثر.

وأضاف بدران لـ«الدستور» أنه من غير الصحيح تداول المضاد الحيوي نفسه بين الأقارب والأصدقاء وكأنه الوصفة المعهودة لأي تعب في الجسم، والأفضل أن الشخص يعمل على تقوية المناعة الخاصة به وتناول الخضروات والفواكه الموسمية، والتعرض لأشعة الشمس فيوجد بها العديد من الفوائد الخاصة بالجسم.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن حقن البرد والمضادات الحيوية لا تعالج الفيروس الخاص بالأنفلونزا بل العدوي البكتيرية إن وجدت وبالتالي فهي تعمل على إضعاف المناعة ومع كثرة الاستخدام تقتل البكتريا النافعة في جسم الإنسان وبالتالي تعمل على تقليل المناعة.

وأشار إلى وجود الكورتيزون في الحقنة وهو مكون ليس له علاقة بعلاج نزلات البرد، كما أن من بين مكونات الحقنة مسكن يؤثر بالطبع بالسلب على الكلى والكبد ويتسبب بالحساسية في حالة الإفراط فيه، كما نصح بضرورة تلقي مصل الأنفلونزا فإنه بالطبع يقي من الإصابة بهذه العدوى الفيروسية ولا يتعارض مع مصل كورونا.

وزارة الصحة ديكلوفيناك الصوديوم لمعالجة الأنفلونزا ودور البرد الفيروسات كالبرد والأنفلونزا تداول المضاد الحيوي تناول الخضروات والفواكه

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

اندلاع حريق فى منزل أحمد شوبير بالمهندسين

«القاهرة للدراسات الاقتصادية»: قرارات المركزي تشجع سياسة الشمول المالي وتحفز الشركات متناهية الصغير

السيسى: الدولة عليها عمل نظم تحقق مقاصد الدين وإلا ستكون مقصرة

«التعليم» تعلن الاستعداد لحل أى مشكلة بامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام

القوى العاملة بالإسكندرية توفر فرص عمل لـ5214 منهم 145 «قادرون باختلاف»

حميد الشاعرى وهشام عباس وأكرم حسنى يفاجئون الجمهور فى رأس السنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسى ورونالدو

إسراء شوقي

بلد البنات

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا