«الزراعة» تنظم ورشة عمل حول إنتاج الفراولة وأهميتها الاقتصادية

نظم معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دورة تدريبية حول إنتاج الفراولة في الفترة من ٢٥ ديسمبر إلى ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحت رعاية الدكتور أحمد حلمي مدير المعهد والدكتور السيد السيد أبو الخير رئيس قسم بحوث البطاطس والتكاثر الخضري والدكتورة أماني عطية مدير محطة بحوث البساتين بالقناطر الخيرية.

وفي السياق، قال الدكتور أحمد حلمي مدير معهد البساتين إن الدورة ستناقش عدة محاور منها الأهمية الاقتصادية لمحصول الفراولة وطريقة إنشاء مشاتل الفراولة الفرش وتتناول المعاملات الحديثة لإنتاج الفراولة الفرش ومناقشة أسباب معوقات إنتاج الفراولة والوسائل الحديثة للتغلب عليها وفي الختام تتناول الدورة دور زراعة الأنسجة في إنتاج الفراولة.

ونظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية تحت عنوان الاستخدام الأمن والفعال لمبيدات الحشائش بمديرية الزراعة بالشرقية خلال الفترة من ٢٥ لـ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ وستقام هذا الدورة تحت رعاية المهندس حسين أحمد محمد أمين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية وتهدف الدورة لتوصيل الإرشادات الفنية للمزارعين والخاصة بخسائر الحشائش للمحاصيل المختلفة وأهم مبيدات الحشائش المستخدمة في المكافحة والاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام مبيدات الحشائش مما ينعكس بدورة علي زيادة إنتاجية هذا المحاصيل صرح بذلك الأستاذ الدكتور عبده عبيد مدير المعمل المركزي للحشائش.

وأشار الأستاذ الدكتور عادل عمران وكيل المعمل للإرشاد والتدريب إلى أن هذه الدورة ضمن خطة المعمل خلال الموسم ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ وضمن مجموعة من الدورات التي يقيمها المعمل لتوعية المزارعين وتتناول موضوعات عدة أهمها الحشائش وخسائرها على الإنتاج الزراعي في مصر وآلات الرش وكيفية معايرتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش المبيدات والحشائش المتطفلة وطرق مكافحتها وأهم التوصيات الفنية لمبيدات الحشائش الموصي بها في المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر وجوانب الجسور والمصارف.