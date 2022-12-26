الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تقرر إيقاف التداول على أسهم الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية

البورصة
البورصة

قررت البورصة إيقاف التداول على أسهم شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار.

وقالت البورصة، في بيان اليوم الإثنين، إنها قررت إيقاف التعامل على اسهم الشركة اعتباراً من جلسة تداول اليوم لحين إرسال ملخص قرارات مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر.

وقررت البورصة مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

يشار إلى أن الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، حققت صافي خسائر بلغ 2.27 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل أرباج بقيمة 35.76 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وتراجعت ايرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 413.91 ألف جنيه مقابل 806.8 ألف جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى 947 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 5.3 مليون جنيه و1.3 مليون على التوالي، في حين توجه الأجانب للشراء بصافي قيمة بنحو 6.6 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 66.3 مليون جنيه والكمية 22.5 مليون ورقة منفذة على 4.1 ألف عملية.

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وائل لطفي

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