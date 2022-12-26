الإثنين 26 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

في يوم ميلاد فادية عبد الغني صاحبة برج الجدي.. بم تتنبأ الأبراج؟

فادية عبد الغني
فادية عبد الغني

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة فادية عبد الغني، صاحبة الطبع الهادئ التي تهتم بعملها كثيرا، وليس غريبا عليها ذلك؛ فهي من مواليد برج الجدي الذي يتميز بالصبر والمثابرة والعمل الجاد.

هناك مفاجأت كثيرة وجيدة لمواليد هذا البرج بالتزامن مع بدء العام الجديد، لكن يجب الحذر على الصحة العامة.

يشير برج الجدي 2023 إلى أن شهر يناير سيحدث لمواليده تغييرات كبيرة، سيؤدي عبور الكواكب وخاصة عبور كوكب زحل الذي يميل إلى إحداث تغييرات جيدة في الحياة.

ستكون هناك فرص لتحسين الصحة، ستكون هناك فرص لزيادة الدخل وتراكم الثروة.

في فبراير ستضع خططًا طويلة للذهاب إلى مكان ما مع الأصدقاء، قد تفكر في شراء سيارة، بصرف النظر عن هذا، سيكون لديك الكثير من المرح مع الأصدقاء.

في شهر مارس ستكون هناك سعادة في الحياة الأسرية، يمكنك هذا الشهر شراء سيارة جديدة أو الاستثمار في عقار لم يتم شراؤه من قبل، أما شهر أبريل سيجلب التوتر، لن يكون الوضع في الأسرة جيدًا، قد يكون هناك صراع في المنزل. 

فقد تتأثر صحتك وقد تحاط ببعض الأمراض الرئيسية مثل مشكلة تتعلق بالقلب أو مشكلة تتعلق بمنطقة الصدر.

يتوقع أن يكون هناك ارتفاع متوقع في النفقات في شهر يوليو، قد تكون هناك عادة من الإنفاق سراً للحصول على ملذاتك والتي يمكن أن تؤدي لاحقًا إلى مشاكل صحية.

عليك أن تظل حذرًا في شهري أغسطس وسبتمبر، يمكن أن تصبح المشاكل الصحية هذه المرة مصدر قلق أكبر وقد تتدهور الصحة أيضًا.

سيحقق شهر أكتوبر نجاحًا كبيرًا. سوف يدعمك الحظ، ستتم إزالة المشاكل القادمة في عملك، كما سيشهد شهري نوفمبر وديسمبر تقدمًا جيدًا، سيكون جو الأسرة سلميًا، ستكون هناك سعادة في الحياة الأسرية، ستحدث أشياء ميمونة في المنزل.

حظك اليوم فادية عبد الغني ذكرى ميلاد توقعات برج الجدي 2023 الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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