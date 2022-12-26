الإثنين 26 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار في أسعار البقوليات اليوم الإثنين 26 ديسمبر

البقوليات
البقوليات

شهدت أسعار البقوليات استقرارا في الأسواق اليوم الإثنين، 26 ديسمبر، حيث إن البقوليات من السلع التي تشهد إقبالا كبيرا خاصة في فترة الشتاء، ونستورد كميات كبيرة من البقوليات من الخارج، خاصة العدس، فمصر تستورد ما يقرب من 95% من الخارج.

وجاءت أسعار البقوليات اليوم الأثنني 26 ديسمبر كالتالي:

سجلت أسعار الفول المستورد 30 جنيهًا إلى 34 جنيها 

وسجل أسعار الفول المجروش 35 جنيهًا.

بينما سجل أسعار العدس الأصفر سائب 48 جنيهًا إلى 50 جنيها للكيلو.

و قد سجلت أسعار اللوبيا الجافة مستوردة سائبة 30 إلى 34 جنيهًا.

بينما سجلت أسعار فاصوليا بيضاء مستوردة سائبة 30 جنيها.

وسجلت أسعار الحمص 44 جنيهًا.

بينما سجلت أسعار الذرة الفيشار 32 جنيهًا.

وتراوح كيلو الترمس ما بين 22 و25 جنيهًا للكيلو.

بينما سجل سعر كيلو السمسم 89 جنيهًا.

أسعار الفول بالطن اليوم الأثنين

وسجل سعر طن الفول البلدي رفيع الحبة 20000 جنيه معبأ أرضه.

وسجل سعر طن الفول البلدى الرفيع 20000 جنيه معبأ أرضه.

كما سجل طن الفول البلدى عريض 19000 جنيه معبأ أرضه.

وسجل سعر طن الفول حصى إنجليزي 13000 جنيه معبأ أرضه.

وبلغ سعر طن الفول حصى أسترالي 12700 جنيه معبأ أرضه.

أسعار السمسم بالطن اليوم الإثنين

ويبلغ سعر طن السمسم المحلي معبأ أرضه 47 ألف جنيه.

كما بلغ سعر طن السمسم المستورد أبيض 45 ألف جنيه.

وبلغ سعر طن السمسم الأحمر المصري 43 ألف جنيه أرضه.

وبلغ سعر طن السمسم الأحمر السودانى 51000 ألف جنيه "أرضه".

وبلغ سعر طن ديل الجمل "وصال" 43 ألف جنيه.

وسجل سعر طن السمسم الأبيض السوداني وصال 42 ألف جنيه.

وتراوح سعر كيلو السمسم ما بين 70 و89 جنيهًا

أسعار البقوليات ا استقرار في الأسواق اليوم الاثنين 26 ديسمبر تشهد إقبالا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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