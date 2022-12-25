الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شاب يلقي بطفل للكلاب الضالة بالفيوم

شاب يلقي بطفل للكلاب
شاب يلقي بطفل للكلاب الضالة

أقدم شاب متهور بالقاء طفل في العقد الأول من العمر أمام كلاب الشوارع كنوع من الهزار والضحك وتفاجئ بهجوم الكلاب على الطفل وإصابته بإصابات مختلفة في جميع أنحاء جسمه.

وعلى الفور تم نقل الطفل إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وتحويله لعيادة الكلب، لأخذ المصل المخصص لعضة الكلب.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد محمود أبو بكر مأمور مركز شرطة سنهور بورود بلاغ باتهام شاب بإلقاء طفل أمام كلاب الشارع وأصيب إصابات مختلفة.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة بسرعة ضبط المتهم.

شاب يلقي بطفل للكلاب الضالة بقرية فيديمين بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

العريش تسترد أمنها كاملًا.. نواب ومشايخ شمال سيناء: فتح شوارع المدينة تأكيد للانتصار على الإرهاب

«برّه الصندوق».. خبراء يقدمون حلولًا لأزمة الأعلاف: العودة للبدائل الطبيعية وإعادة تدوير مخلفات الزراعة وورد النيل وعدس الماء

شاب يلقي بطفل للكلاب الضالة بالفيوم

منظمات إغاثية تعلق عملها في أفغانستان بعد قرار منع النساء من التعليم

نماذج الوزارة للصف الخامس الابتدائي 2023.. رابط الأسئلة الاسترشادية

الأرز متوفر بالسعر الرسمي.. اعرف قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسى ورونالدو

إسراء شوقي

بلد البنات

صور

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة