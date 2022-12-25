شاب يلقي بطفل للكلاب الضالة بالفيوم

أقدم شاب متهور بالقاء طفل في العقد الأول من العمر أمام كلاب الشوارع كنوع من الهزار والضحك وتفاجئ بهجوم الكلاب على الطفل وإصابته بإصابات مختلفة في جميع أنحاء جسمه.

وعلى الفور تم نقل الطفل إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وتحويله لعيادة الكلب، لأخذ المصل المخصص لعضة الكلب.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد محمود أبو بكر مأمور مركز شرطة سنهور بورود بلاغ باتهام شاب بإلقاء طفل أمام كلاب الشارع وأصيب إصابات مختلفة.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة بسرعة ضبط المتهم.