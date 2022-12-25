غدًا.. نادي القصة يناقش «24 ساعة مسخرة» لمنير عتيبة

يستضيف نادي القصة في صالونه الأسبوعي ندوة مناقشة المجموعة القصصية "24 ساعة مسخرة" الصادرة عن سلسلة إبداعات قصصية بالهيئة المصرية العامة للكتاب، للكاتب الروائي والقاص منير عتيبة ويناقشه فيها الناقد والأكاديمي الدكتور هيثم الحاج علي ، والناقد والأكاديمي الدكتور محمد عبد العال، والناقد الدكتور السيد نجم، والناقد شوقي عبد الحميد يحيى، وذلك في الساعة السادسة مساء غدًا الإثنين.

تحتوي المجموعة على 24 قصة قصيرة يتخذ معظمها القالب الفانتازى إطارًا له انطلاقًا من أحداث الواقع المعيش، لتناقش أهم القضايا التى تشغل بال الإنسان المعاصر على المستوى الاجتماعى والسياسى والوجودى والنفسى، بصياغة لا تخلو من سخرية تهكمية تجعل القارئ يعيد رؤية ما يظنه طبيعيًا لكثرة اعتياده بمنظار جديد، مما يجعله يعيد النظر في الكثير من الأفكار والمسلمات التي لابد من تغييرها أو تجاوزها.

قصص المجموعة اتخذت عناوين دالة مثل: تيتانيك في خورشيد - مهر افتراضي - ماكينة حلاقة - الملقن- لمرشح- المسلماني دخل المسجد- أهل الخير- باعوا القضية- مُريد السندباد- خطيئة تشيكوف- الندواتي- أرض الحلم- دعوة أم- سبعة دروس في الحب- سعاد خمسة متر- صياد الإناث- طلوقة- المتحرش- تحت التهديد- قائمة الطعام- طبق اليوم- كبدة عباس الديب- كشكشها.. طفيها- الجثة، كما ترك الكاتب عدة صفحات يملأها القارئ بقصته الخاصة تحت عنوان (مساحة حرة.. اكتب ملهاتك).

يذكر أن هذه المجموعة هي الكتاب رقم خمسين لمنير عتيبة والمجموعة القصصية الثامنة له.