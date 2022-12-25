محافظ شمال سيناء: مدينة العريش اليوم أصبحت «بلا متاريس»

وجه اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الشكر للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لعودة الأمن والأمان بالعريش، مشيرًا إلى أن مدينة العريش اليوم أصبحت "بلا متاريس".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مواطني العريش لم يكن يتخيلوا أن تصبح المدينة بلا متاريس، متابعا: "المتاريس كان لها فائدة في وقت من الأوقات وضرورة حتمية، لكن اليوم نحتفل معا بإزالتها بعد الأمن والاستقرار الذي تشهده المدينة".

ولفت شوشة، إلى أنه تم اتخاذ إجراءات تخفيف متعددة وكل أسبوع كنا نتخذ إجراءات مختلفة تم اختتامها اليوم بإزالة كل المتاريس من المدينة.

وتابع: "مدارسنا منتظمة والطلبة بتروح المدارس والحياة ماشية بصورة طبيعية، والأسواق الآن تعمل بشكل جيد، وعندنا الخضار والفاكهة سعرها أقل من محافظات مصر كلها، وافتتحنا سوق الجملة في العريش ويعمل الآن بشكل جيد".