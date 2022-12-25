دبلوماسي روسي سابق: شروط الجانب الأوكراني للتفاوض تعتبر تعجيزية وغير مقبولة

قال إلكسندر زاسيكيك، دبلوماسي روسي سابق، إن روسيا منذ البداية كانت مستعدة للتفاوض وتحميل المسئولية لعدم التفاوض على الجانب الأوكراني.

الموقف الغربي والأمريكي لا يشجع على التفاوض

وأضاف خلال مداخلة عبر "زووم"، مع "النشرة الإخبارية"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب أن نعترف أن شروط الجانب الأوكراني للتفاوض تعتبر تعجيزية وغير مقبولة، والموقف الغربي والأمريكي إجمالا لا يشجع على التفاوض وهناك الزيارة الأخيرة لزيلنيسكي لواشنطن والتي أعلن فيها تسليح أوكرانيا مؤخرًا.

وتابع، أن نظام كييف يجب الوقوف ضده حتى الانتصار، مؤكدًا أن روسيا لا تفهم ماذا يعني التنصل من المسئولية وسط المعارك وهناك مسئولية لانجاح المعركة ولا يوجد مسئوليات غير ذلك.

وأشار إلى أن روسيا لو وقفت وحدها في وجه الغرب لن يتغير الوضع وبوتين إشار إلى ذلك بأنه مقتنع أن روسيا تثير في الطريق الصحيح، كما رد على الشائعات التي تتهم روسيا بقصف الكهرباء في أوكرانيا لإخافة الناس، مؤكدًا أن روسيا تضرب البنية التحتية وليس لتخيف الناس.