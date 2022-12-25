زفة عربية بأزياء فلكلورية في ممشى دهب السياحي بجنوب سيناء

بدفوف عربية وأزياء فلكلورية شهد ممشى دهب السياحي بمحافظة جنوب سيناء، زفة عربية بمشاركة عدد من الدول العربية في مشهد يملأه البهجة والفرح، يلفت انظار ومشاركة جميع المحيطين.

وتغنت الفرق العربية باغانيهم الفلكلورية ليشارك في الزفة العربية دول فلسطين، الأردن، ليبيا، العراق وغيرها من الدول العربية، ليرفع فرقة كنعان للثقافة والفنون الاستعراضية علم دولة فلسطين مرتديين الكوفيه الفلسطينية والثوب المطرز، وتعالت أصواتهم الغنائية "فلسطين إنتي الروح، على دمي على ديني" في لوحة فنية تعكس قيم الانتماء للأرض والروح الفلسطينية وتعزيز التحمل والصمود على الهوية الفلسطينية.



وشارك في الزفة العربية وفد من عدد من الدول العربية من دولة ليبيا والأردن والعراق والجزائر في مسيرة اتحاد، ليقول ربيع خليفة من دولة ليبيا «إن هذا التجمع يعكس حبنا لارض سيناء في وجهه اتحاد عربي نتجمع في حب مصر الغالية كما عاهدنا دائما».



وأكد فيراس التيسيري من دولة الأردن: «عشقنا لمصر دائم وأبدي، فهناك علاقات وطيدة بين الحكومتين الأردنية والمصرية، وكذا صداقات بين الشعبين».

وعبّر ضياء ربيع من دولة ليبيا عن سعادته في عرض الفلكلور الليبي على أرض سيناء المصرية مرتديا الزي التراثي الليبي في كرنفال عربي، معلقا: «سعادتنا بالغة بتواجده على أرض سيناء والذي عاش فيها فترة من حياته أثناء طفولته لذلك فهي لها مكانه خاصة في قلبه وكون صداقات كثيره رافقته فترات طويلة من حياته».



وتابع رضا المحاسني من دولة فلسطين، أن الزفه الفلكلورية شملت عدد من الأغاني التراثية والتي هزت أرجاء الممشى السياحي علاوة على رقصات الدبكة التي انضم لها عدد من السياح الأجانب.



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