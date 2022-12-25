الأحد 25 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

زفة عربية بأزياء فلكلورية في ممشى دهب السياحي بجنوب سيناء

زفة عربية في ممشى
زفة عربية في ممشى دهب السياحي

بدفوف عربية وأزياء فلكلورية شهد ممشى دهب السياحي بمحافظة جنوب سيناء، زفة عربية بمشاركة عدد من الدول العربية في مشهد يملأه البهجة والفرح، يلفت انظار ومشاركة جميع المحيطين.

 

وتغنت الفرق العربية باغانيهم الفلكلورية ليشارك في الزفة العربية دول فلسطين، الأردن، ليبيا، العراق وغيرها من الدول العربية، ليرفع فرقة كنعان للثقافة والفنون الاستعراضية علم دولة فلسطين مرتديين الكوفيه الفلسطينية والثوب المطرز، وتعالت أصواتهم الغنائية "فلسطين إنتي الروح، على دمي على ديني" في لوحة فنية تعكس قيم الانتماء للأرض والروح الفلسطينية وتعزيز التحمل والصمود على الهوية الفلسطينية.


وشارك في الزفة العربية وفد من عدد من الدول العربية من دولة ليبيا والأردن والعراق والجزائر في مسيرة اتحاد، ليقول ربيع خليفة من دولة ليبيا «إن هذا التجمع يعكس حبنا لارض سيناء في وجهه اتحاد عربي نتجمع في حب مصر الغالية كما عاهدنا دائما».


وأكد فيراس التيسيري من دولة الأردن: «عشقنا لمصر دائم وأبدي، فهناك علاقات وطيدة بين الحكومتين الأردنية والمصرية، وكذا صداقات بين الشعبين».

 

وعبّر ضياء ربيع من دولة ليبيا عن سعادته في عرض الفلكلور الليبي على أرض سيناء المصرية مرتديا الزي التراثي الليبي في كرنفال عربي، معلقا: «سعادتنا بالغة بتواجده على أرض سيناء والذي عاش فيها فترة من حياته أثناء طفولته لذلك فهي لها مكانه خاصة في قلبه وكون صداقات كثيره رافقته فترات طويلة من حياته».


وتابع رضا المحاسني من دولة فلسطين، أن الزفه الفلكلورية شملت عدد من الأغاني التراثية والتي هزت أرجاء الممشى السياحي علاوة على رقصات الدبكة التي انضم لها عدد من السياح الأجانب.
 

IMG_20221225_141245
IMG_20221225_141245
IMG_20221225_141155
IMG_20221225_141155
IMG_20221225_141027
IMG_20221225_141027
IMG_20221225_141006
IMG_20221225_141006
دهب محافظة جنوب سيناء ممشى سياحي مشاركات عربية ممشى دهب السياحى

رئيس التحرير

وائل لطفي

«كابيتانو مصر».. نموذج لإعلام التنمية

الأكثر قراءة

سيدة تصيب نجليها بجروح قطعية بالرأس والرقبة ونزيف بالعين فى بورسعيد

محافظ الإسكندرية: لم يصدر قراربتعطيل للدراسة حتى الآن

كيف احتفل المهاجرين في واشنطن وماهي علاقة مقر هاريس؟.. سي إن إن توضح

العثور على جثة مسنة ملقاة بأرض زراعية فى البحيرة

عبارات ورسائل تهنئة بمناسبة الكريسماس والعام الجديد 2023

الخارجية الأمريكية تحث رعاياها فى باكستان على تجنب التجول فى إسلام آباد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسى ورونالدو

إسراء شوقي

بلد البنات

أحمد غنام

زمالة المتحدة للخدمات الإعلامية

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-1»

ماجد حبته

موانئ النيل.. هبْد مزدوج!

د.أحمد الخميسى

رجال وسجاير

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى