يسرا تقدم الكوميديا فى «حمدالله على السلامة» برمضان 2023

بعد «أحلام سعيدة»..

تستأنف الفنانة يسرا تصوير المشاهد الأولى من أحدث أعمالها التلفزيونية "حمد الله على السلامة" المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل، بقيادة المخرج عمرو صلاح.

وتظهر يسرا خلال العمل بدور أم لـ أدم الشرقاوي وهو الابن الأكبر والفنانة مايان السيد الابنة الصغرى، وتدور أحداث العمل في اطار كوميدي اجتماعي، حيث تفضل تقديم الأعمال الكوميدية خلال الفترة الحالية كنوع من تغيير الأجواء الصعبة من أوبئة وغيرها.

كانت يسرا قدمت العام الماضي مسلسل "أحلام سعيدة" والذي دارت أحداثه في إطار كوميدي بحت وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

مسلسل "حمد الله على السلامة" بطولة يسرا، شيماء سيف، مايان السيد، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج: عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي.