الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

حوادث

غدًا.. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهمة بـ«أحداث الأزهر»

محكمة
محكمة

تصدر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكمة بدر، الحكم في إعادة محاكمة المتهمة عائشة سعيد محمد جودة، في اتهامها بالتجمهر والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث كلية التجارة بجامعة الأزهر.

ويصدر الحكم برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عـمران، ومحمد نبيل، مشرف وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، النطق بالحكم على 16 متهمًا مخلي سبيلهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث جامعة الأزهر»، والتي وقعت في أكتوبر من عام 2013، بالسجن 3 سنوات، وتغريم المتهمين 785 ألفًا و160 جنيهًا تدفع لجامعة الأزهر.

الدائرة الثالثة إرهاب المتهمة ائشة سعيد محمد جودة التجمهر والتخريب إتلاف الممتلكات العامة أحداث كلية التجارة جامعة الأزهر

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