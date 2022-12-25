يختصر نصف الوقت.. وزير النقل يتفقد العمل بالخط الثاني للقطار الكهربائي السريع

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، مواقع العمل بالخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / الأقصر / أسوان/ ابوسمبل ) لمتابعة التقدم في معدلات التنفيذ في المسافة من سوهاج حتى محطة المنيا بطول حوالي 245 كم والتي تشمل 11 محطة.



تفقد الوزير مواقع 11 محطة في هذه المسافة من إجمالي 36 محطة تشكل عدد محطات الخط الثاني من شبكة القطار السريع وذلك بواقع عدد 3 محطة للقطارات السريعة وهي (المنيا - أسيوط - سوهاج)، وعدد 8 محطات للقطارات الإقليمية هي (أبو قرقاص- ملوي - ديروط - القوصية - منفلوط - ابو تيج - الغنايم جهينة)، والتي وجه عند تفقدها الوزير بدراسة الحركة المرورية في المنطقة.

ووجه وزير النقل بتكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للجدول المخطط، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة ان يكون مسار القطار داخل حرم الطريق الغربي، وأن يكون موقع المحطات قريب من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد، وأن تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية، تيسيرا على المسافرين للوصول للمحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقرى القريبة.

كما عاين الوزير باقي قطاعات المسار وتقاطعه مع الطرق (الدائرى الأوسطى والإقليمى والصعيد الغربى وبنى مزار / البويطى وديروط / الفرافرة).

واكد الوزير في تصريحات صحفية خلال جولته ان تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار و المحطات والأسوار تتم بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار وستقوم الشركة الألمانية بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة في الاشارات والاتصالات، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التي تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، فضلا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها مضيفاً ان شبكة القطار الكهربائي السريع مكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال حوالي 2000 كم منها حوالي 1400 كم لخدمة الصعيد مضيفاً أن منظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الاخضر المستدام في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية وكما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات بالاضافة الى الحفاظ علي البيئة.

لافتاً إلى أن السرعة التصميمية للشبكة 250 كم / س والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ س والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وقطارات نقل البضائع 120 كم / ساعة وأن عدد القطارات الكهربائية السريعة بهذه الخط من المقرر أن تصل إلى 20 قطاراً، والقطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطاراً بسرعة 160 كم /س، و20 جرار لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالى يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد مضيفاً ان الهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة.