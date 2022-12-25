أمطار خفيفة على الغربية

شهدت محافظة الغربية، اليوم الأحد، سقوط أمطار خفيفة على كافة أنحاء المحافظة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث امتلأت السماء بالغيوم، مما دفع محافظ الغربية للإعلان عن استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، والتي من المحتمل أن تستمر حتى يوم الخميس المقبل، حسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية.

وشهدت مدن المحافظة تغيرًا مناخيًا ملحوظًا، منذ ساعات الصباح الأولى، مصحوبًا بسقوط أمطار خفيفة، مع استمرار درجات الحرارة المتوسطة أثناء النهار والباردة ليلًا، وبدء هطول الأمطار الخفيفة منذ ظهر اليوم.

من جهة أخرى، شهدت المحافظة، الخميس الماضي، موجة أمطار متوسطة زادت بشوارع وميادين مراكز المحافظة، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع لإزالة تجمعات المياه أثرت على الطرق في حركة السير والنقل والمواصلات لجميع المواطنين، خاصة الطرق الفرعية بالمحافظة، وأسفر المطر عن انقطاع في بعض الخدمات والمرافق كالكهرباء والمياه والتليفونات.

وأعطى محافظ الغربية تعليمات سابقة لمساعديه بضرورة الالتزام ورعاية مصالح المواطنين وتفعيل دور غرفة العمليات والربط بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بكافة قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وغيرها، لمجابهة أي موجة طقس تضرب المحافظة، والعمل على تخصيص سيارات وعمال إضافيين لكسح وشفط أي مياه محتملة وعلاج أي مشاكل سريعًا.

وكان طارق رحمي، محافظ الغربية، قد طالب رؤساء المدن والأحياء بمراجعة بالوعات المطر الموجودة بالشوارع التي تم رصفها مؤخرًا، مشددًا على متابعة الشوارع التي يتم رصفها حاليًا والتأكد من وجود بالوعات المطر.

وطالب المحافظ مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لكافة محطات الرفع، والتنسيق مع شركة الكهرباء لمراجعة كافة خطوط الكهرباء المغذية للمحطات، لتلافى حدوث أي أعطال أثناء الأزمات، كما وجّه شركة الكهرباء بمراجعة أعمال الصيانة اللازمة لمحطات الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة والأسلاك غير المعزولة بالشوارع.

أمطار علي الغربية

أمطار علي الغربية