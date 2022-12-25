الأحد 25 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمطار خفيفة على الغربية

أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية

شهدت محافظة الغربية، اليوم الأحد، سقوط أمطار خفيفة على كافة أنحاء المحافظة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث امتلأت السماء بالغيوم، مما دفع محافظ الغربية للإعلان عن استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، والتي من المحتمل أن تستمر حتى يوم الخميس المقبل، حسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية.

وشهدت مدن المحافظة تغيرًا مناخيًا ملحوظًا، منذ ساعات الصباح الأولى، مصحوبًا بسقوط أمطار خفيفة، مع استمرار درجات الحرارة المتوسطة أثناء النهار والباردة ليلًا، وبدء هطول الأمطار الخفيفة منذ ظهر اليوم.

من جهة أخرى، شهدت المحافظة، الخميس الماضي، موجة أمطار متوسطة زادت بشوارع وميادين مراكز المحافظة، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع لإزالة تجمعات المياه أثرت على الطرق في حركة السير والنقل والمواصلات لجميع المواطنين، خاصة الطرق الفرعية بالمحافظة، وأسفر المطر عن انقطاع في بعض الخدمات والمرافق كالكهرباء والمياه والتليفونات.

وأعطى محافظ الغربية تعليمات سابقة لمساعديه بضرورة الالتزام ورعاية مصالح المواطنين وتفعيل دور غرفة العمليات والربط بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بكافة قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وغيرها، لمجابهة أي موجة طقس تضرب المحافظة، والعمل على تخصيص سيارات وعمال إضافيين لكسح وشفط أي مياه محتملة وعلاج أي مشاكل سريعًا.

وكان طارق رحمي، محافظ الغربية، قد طالب رؤساء المدن والأحياء بمراجعة بالوعات المطر الموجودة بالشوارع التي تم رصفها مؤخرًا، مشددًا على متابعة الشوارع التي يتم رصفها حاليًا والتأكد من وجود بالوعات المطر.

وطالب المحافظ مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لكافة محطات الرفع، والتنسيق مع شركة الكهرباء لمراجعة كافة خطوط الكهرباء المغذية للمحطات، لتلافى حدوث أي أعطال أثناء الأزمات، كما وجّه شركة الكهرباء بمراجعة أعمال الصيانة اللازمة لمحطات الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة والأسلاك غير المعزولة بالشوارع.

أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية
سماء ملبدة بالغيوم وأمطار خفيفة أبرز مظاهر الطقس بمحافظة الغربية الاستعداد القصوى أرصاد الجوية الأمطار الخفيفة التقلبات الجوية الخدمات والمرافق الصرف الصحي الأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«كابيتانو مصر».. نموذج لإعلام التنمية

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: بدء ترتيبات الإفراج عن السلع الموجودة فى الموانئ تباعًا

الإحصاء يرصد التغيرات السعرية لأهم السلع الغذائية

بدء محاكمة رئيس جامعة دمنهور وآخرين بتهمة الرشوة

مصرع عامل سقط من سقالة خشبية فى الخانكة

متهم بقتل عامل وإصابة صاحب محل في العمرانية يسلم نفسه لقسم الشرطة

للخلاف على ركن «توكتوك».. إصابة 3 بالخرطوش في مشاجرة بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسي ورونالدو

إسراء شوقي

بلد البنات

أحمد غنام

زمالة المتحدة للخدمات الإعلامية

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-1»

ماجد حبته

موانئ النيل.. هبْد مزدوج!

د.أحمد الخميسى

رجال وسجاير

د. منى حلمى

عبادة الميكرفون صناعة الكفار

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى