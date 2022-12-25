الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اعرف موعد تسجيل استمارات الثانوية العامة 2023 والأوراق المطلوبة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

طلاب الشهادة الثانوية على موعد مع بدء تسجيل استمارات اختبارات العام الدراسي الحالي ليستعدوا لأداء الاختبارات الخاصة بها، ومن المفترض أن يبدأ طلاب الصف الثالث الثانوي في  تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 سواء لطلاب العام المستجدين أو الباقيين للإعادة بعد إتاحتها من قبل وزارة التربية والتعليم، للتمكن من التقدم لاختبارات العام الحالي 2022/2023.

موعد تسجيل استمارات الثانوية العامة 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنها ستقدم للطلاب رابط تسجيل استمارات الثانوية العامة بداية من يوم 28 ديسمبر الجاري، مؤكدًة أنه يجب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 حتى يتمكن الطلاب من إجراء الامتحانات.

 

الأوراق المطلوبة لـ استمارة الثانوية العامة 2023

وفي السطور التالية، يوضح «الدستور» الأوراق المطلوبة لـ استمارات الثانوية العامة 2023.

  1. 4 صورة شخصية حديثة 4*6 مع مراعاة أن تكون ذات خلفية بيضاء ومدون عليها اسم الطالب، كما يجب أن تكون الصورة على استمارة الثانوية العامة 2023 الإلكترونية نفس الصورة التي سوف تسلم إلى المدرسة.
  2. أصل شهادة الميلاد كمبيوتر + صورة منها.
  3. صورة بطاقة شخصية للطالب وولي الأمر.
  4. تكون استمارة الثانوية العامة 2023 الإلكترونية لجميع الطلاب جدد وراسبين بالألوان.
  5. إخطار رقم الجلوس بالالوان.
  6. إقرار عدم اصطحاب التليفون المحمول.
  7. اقرار راسبين للطالب الراسب فقط.
  8. إيصال توريد 20 جنيها حوالة بريدية في حساب الإدارة العامة للامتحانات للطلاب الراسبين فقط + صورة منه.
  9. إيصال تأمين التابلت بقيمة 100 جنيه بالبريد المصري + صورة منه.
  10. طابع مشروعات تعليمية بقيمة 10 جنيهات.
  11. إيصال رسم الامتحان بقيمة 210 جنيهات بالبريد المصري + صورة منه.
  12. إيصال مصاريف دراسية بقيمة 500 جنيه بالبريد المصري + صورة منه.

موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023

وشددت الوزارة على أنه يتم تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 من خلال الموقع الإلكترونى المعد لذلك، ويجب على الطالب طباعة استمارات الثانوية العامة 2023 بعد الانتهاء من تسجيلها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن موعد إجراء امتحانات الثانوية العامة 2023 والمقرر عقدها بداية من 10 يونيو المقبل وتستمر لمدة شهر، منوهًة إلى أن طلاب الصف الثالث الثانوي سوف يؤدون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل: مادة التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء قبل إجراء امتحانات المواد الدراسية الأساسية.

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