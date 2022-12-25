وزير الاتصالات: جارٍ مد 3.5 مليون بيت ضمن «حياة كريمة» بالألياف الضوئية

استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الوزير إن الاستراتيجية تقوم على 3 محاور رئيسية تتمثل في زيادة الطلب للتنمية المحلية وزيادات الصادرات الرقمية والتكنولوجية وخلق فرص عمل للشباب في مجال التكنولوجيا والرقمنة.

وأكد أن الاستراتيجية ترتكز على 3 مرتكزات رئيسية وهي التحول الرقمي وخدمة الاتصالات وريادة الأعمال وتشجيعها.

وأشار إلى أنه في مجال التحول الرقمي هناك تعاون وتنسيق مع جميع الوزارات والجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمواطن المصري للتسهيل والتيسير عليه وتقديم خدمة متميزة بسرعة وجودة عالية.

وتابع: عملنا منذ 4 سنوات في هذا الاتجاه لبناء منظومة رقمية مصرية لمصر الحديثة وإنتاج صورة رقمية متكاملة للتعرف على التحديات والمعوقات والعمل على حلها.

وأكد أنه في ظل وجود جائحة كورونا استقبلت منصة مصر الرقمية 6 ملايين طلب لصرف الإعانة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة واستفاد منها 2 مليون ونصف المليون مواطن، والتي انطبقت عليهم شروط المنحة والإعانة وتحولت بالفعل للمكاتب البريدية المنتشرة للصرف وقت الجائحة، كما أن هناك تعاونًا مع وزارة الزراعة من أجل ميكنة الحيازة الزراعية ومع وزارة الصحة لمشروع التأمين الصحي الشامل ومع وزارة التعليم العالي للمرحلة الأولى من منظومة الامتحانات الرقمية لطلاب بعض الكليات وخاصة الطب، كما أن هناك تعاونًا مع وزارة العدل في كثير من المجالات منها ميكنة المحاكم الاقتصادية والتقاضي عن بعد ويجري الآن تطبيق نفس الأمر على المحاكم المدنية، كما أن هناك تعاونًا وتنسيقًا بين الوزارة ووزارتي العدل والداخلية لإحكام منظومة الرقمنة وتنفيذ الأحكام وكذلك منظومة الضرائب وشركات قطاع الأعمال العام.

وكشف عن أن الإنفاق على هذه المنظومة خلال العامين الماضيين كلف ما يقرب من 50 مليار جنيه.

واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى أن هناك 33 ألف مبنى حكومي سيتم إمدادها بالألياف الضوئية بتكلفة 7 مليارات جنيه، وتم الانتهاء بالفعل من تأهيل وتطوير 20 ألف مبنى وجارٍ العمل في الباقي، كما أنه في إطار مشروع "حياة كريمة" سيتم ربط أكثر من 3 ملايين ونصف المليون منزل في الريف المصري بالألياف الضوئية، وسيستفيد منها أكثر من 58 مليون مواطن وبتكلفة 60 مليار جنيه كما تم تحديث شبكة الإنترنت بتكلفة 100 مليار جنيه.