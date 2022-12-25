الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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المركز الأوكراني للحوار: بلادنا فقدت 40% من أراضيها بسبب حرب روسيا (فيديو)

أوكرانيا
أوكرانيا

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، تقريرًا عن محاصيل الحبوب في أوكرانيا التي شهدت انخفاضًا بنسبة 40% العام الحالي، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال عماد أبو الرب مدير المركز الأوكراني للحوار، إن أوكرانيا فقدت 40% من الأراضي التي تم احتلالها من الجانب الروسي أو ضُربت بالصواريخ، التي اعتادت أوكرانيا زراعتها.

وأضاف أبو الرب في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت 24 فبراير، أثرت على موسم الزراعة بأوكرانيا الذي يبدأ في أبريل، وخلال ذلك الوقت كان هناك شح في الوقود، مما تسبب في عدم تحرك المعدات الخاصة بالزراعة، لذلك لم تتمكن من زراعة المحصول الكافي.

الأمم المتحدة معنية بتوفير الحبوب

وأشار مدير المركز الأوكراني للحوار، إلى أن الأمم المتحدة معنية بتوفير الحبوب، خاصة عندما يكثر العرض يكون هناك سعر منافس، مما يؤدي إلى وصول الحبوب بسعر مناسب لكل المواطنين.

وأكد أن أوكرانيا هي ثاني أهم دولة في إنتاج الحبوب بعد روسيا، إذ تنتج أكثر من 40 في المئة من الحبوب على المستوى الدولي.

المركز الأوكراني للحوار أوكرانيا فقدت أراضيها الحرب الروسية الحرب الروسية الأوكرانبة

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