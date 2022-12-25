الأحد 25 ديسمبر 2022
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رياضة

وزير الرياضة يوجه بإنشاء مركز معلومات للاعبى كرة القدم أبناء الجاليات المصرية بالخارج

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإنشاء مركز معلومات للاعبي كرة القدم أبناء الجاليات المصرية بالخارج تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، تنسيقًا مع الأستاذ وسيم أحمد عضو المكتب الفني لرئيس الوزراء، لسابق خبراته في استقدام عدد من اللاعبين المصريين أصحاب الأصول المصرية بدول أوروبا.

وتتمثل مهمة المركز في دعم وتطوير المنتخبات الوطنية المصرية من خلال البحث والتنقيب عن اللاعبين المصريين أصحاب الأصول المصرية أو مزدوجي الجنسية وربطهم بالمنتخبات المصرية لكرة القدم وإعداد خطة طويلة الأجل للارتقاء بالمنتخبات المصرية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزير الشباب والرياضة على الاستفادة من المواهب المصرية بالخارج لدعم وتطوير الكرة المصرية، وتزامنًا مع المشروعات القومية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف الموهوبين والمساهمة في تطوير الكرة المصرية.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأصول المصرية البحث والتنقيب الكرة المصرية القومية

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