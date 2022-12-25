الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالتزامن مع مبادرة أخلاقنا الجميلة.. كيفية التعبير عن الحب للعائلة والأصدقاء؟

أخلاقنا الجميلة
أخلاقنا الجميلة

بالتزامن مع مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "أخلاقنا الجميلة" هناك بعض الأشخاص يلتفوا حول العبارة وكأنها لا شيء، مثل تسجيل الخروج في نهاية مكالمة هاتفية على سبيل المثال.

ولكن إذا لم تكن من بين تلك الأنواع من العائلات أو مجموعات الصداقة، فمتى تقول ذلك؟ أنت لا تريد أن تبدو محرجًا أو غريبًا بعض الشيء، لكنك تشعر بذلك.

حسنًا، قد يكون اليوم فرصة مثالية لتجربتها، قالت عالمة النفس إيما كيني لموقع “مترو”: "هناك توقع أكثر للعلاقة الحميمة مع الروابط الوثيقة التي لديك في عيد الميلاد، لذا يمكنك إعادة صياغة الموقف والقول لنفسك.. إنه وقت العطاء، لذلك أنا سوف أكون عاطفيا هذا العام".

يمكنك تذكير الشخص أنك تهتم به بشدة، قل "أنا أحبك"، إذا كان نطق العبارة بصوت عالٍ يخجلك، فلا يزال لديك خيارات.

تقول “إيما”: "هناك خيار آخر وهو تدوينها.. إذا وجدت صعوبة في قول ذلك فعليًا، فيمكنك وضعه في بطاقة والتعبير عن مشاعرك بهذه الطريقة".

يمكنك أيضًا استخدام يوم عيد الميلاد والعواطف التي تأتي معه كفرصة للتغيير.

وتقول “إيما” إنه يجب أن تحاول ألا تشغل بالك بالرد الذي قد تتلقاه.

تقول “إيما”: “لا تتوقع أي شيء في المقابل، في بعض الأحيان يفاجئ الناس، لكن فقط اسمح لنفسك بالتعبير عما تشعر به حقًا”.

يمكنك أيضًا التدرب، تشرح "إيما": "تدرب مع أشخاص تربطك بهم علاقات وثيقة وتشعر بأنك أكثر قدرة على التعبير عن نفسك لهم".

فقط تدرب على كيفية جعلها تبدو طبيعية، في بعض الأحيان يكون الأمر مجرد احتضان وقبلة لشخص عندما تقول أو ربما عندما تغادر بينما تخرج من الباب.

وإذا كان الأمر مروعًا، تذكر فقط أن قول "أحبك" هو شيء جميل يجب القيام به.

مبادرة المتحدة أخلاقنا الجميلة العائلة والأصدقاء أحبك مصطلحات بسيطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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