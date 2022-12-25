الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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ناقد رياضي لـ«القاهرة الإخبارية»: بايرن ميونخ يعاني من كثرة الإصابات

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

قال هاني دانيال الناقد الرياضي من برلين، إن نادي بايرن ميونخ يعاني من كثرة الإصابات أهمها ساديو ماني وحارس المرمى مانويل نوير، الذي انتهى الموسم بالنسبة لهما، ويحاول النادي تجديد صفوفه بضم حارس مرمى جديد.

وأضاف «دانيال» عبر مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن البايرن يبحث عن حل مؤقت لحراسة المرمى للاستعانة به حتى نهاية الموسم وليس حارس بصفة أساسية ويكون بديلًا لنوير، وهذه مشكلة كبيرة تواجه النادي وهناك خلاف داخل مجلس الإدارة للبحث عن بديل لنوير، خاصة أنه يبلغ من العمر 36 عامًا.

بايرن ميونخ مرشح لدوري ابطال أوروبا بصفة مستمرة

وأشار الصحفي الرياضي، إلى أن بايرن ميونخ مرشح لدوري ابطال أوروبا بصفة مستمرة لخبراته وتاريخه، لكن في بعض الأحيان نظرًا لهيمنته على الدوري الألماني، عندما يخرج للعب مع أندية أوروبية أخرى لا يستطيع مجاراتها في الملعب، وهو ما حدث مع الفرق الإسبانية.

القاهرة الإخبارية نادي بايرن ميونخ يعاني كثرة الإصابات صحفي رياضي

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