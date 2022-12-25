السيطرة على حريق 3 سيارات قديمة في أوسيم

تمكنت قوات الحماية المدنية، بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق بـ 3 سيارات قديمة ومخلفات بقرية زاوية ثابت بمنطقة أوسيم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق بقربة ثابت بمنطقة أوسيم، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية السيطرة على الحريق الذي اندلع في 3 سيارات "كُهنة" ومخلفات، وتمت عملية الإخماد بالكامل بدون وقوع أي إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.