الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق 3 سيارات قديمة في أوسيم

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية، بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق بـ 3 سيارات قديمة ومخلفات بقرية زاوية ثابت بمنطقة أوسيم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق بقربة ثابت بمنطقة أوسيم، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية السيطرة على الحريق الذي اندلع في 3 سيارات "كُهنة" ومخلفات، وتمت عملية الإخماد بالكامل بدون وقوع أي إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

منطقة أوسيم سيارات كهنة حريق السيطرة قرية زاوية ثابت

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