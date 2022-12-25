استكمال محاكمة رئيس جامعة دمنهور فى الرشوة

تستكمل محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، صباح اليوم الأحد، جلسات محاكمة الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، و10 متهمين آخرين، بتهمة الرشوة، في القضية رقم 11953 لسنة 2022 جنايات قسم دمنهور، المقيدة برقم 925 لسنة 2022 کلي وسط دمنهور.

والمقيدة برقم 292 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 329 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، لاتهامهم بالحصول على رشاوى مقابل تسهيل وإسناد أعمال لإحدى الشركات في الجامعة.