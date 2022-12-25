الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم في دعوى منع ظهور محمد رمضان في الإعلام

محمد رمضان
محمد رمضان

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المطالبة بإصدار حكم بعدم ظهور الفنان محمد رمضان في الإعلام.

كانت قد أقيمت دعوى قضائية؛ طالبت بمنع الفنان محمد رمضان، من الظهور في الإعلام، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، واختصم المحامي - مقدم الدعوى، في دعواه المقامة ضد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد رمضان.

وجاء في الدعوى، أن أعمال رمضان الفنية تُرسخ لخلق جيل مُشوّه أخلاقيًا، وأن النقابة تعكس القيم التي تربى عليها المصريون.

وأكد المحام في دعواه والتي تطالب بمنع ظهور محمد رمضان في الإعلام لشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة الممثلين، أن النقابة كانت دومًا تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية، وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي تربى عليها المصريين.

الدائرة الثانية الفنان محمد رمضان الاعلام مجلس الدولة

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