الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنقاذ مدرس اُحتجز بين كابينة أسانسير وحائط بسوهاج

اسعاف
اسعاف

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد أحمد عزت مدير إدارة الحماية المدنية من استخراج مدرس يعمل نجار باب وشباك تم احتجازه أثناء العمل ما بين كابينة الأسانسير ومبنى العقار مما نتج عنه إصابته، وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقى العلاج وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد باحتجاز أحد الأشخاص بأسانسير بالطابق الرابع بأحد المباني السكنية دائرة قسم ثان سوهاج وتم الدفع بقوات الإنقاذ البرى التي تمكنت من استخراجه على قيد الحياة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات الأولية التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها رئيس مباحث المديرية ومفتش مباحث قسم ثان سوهاج ورئيس وحدة مباحث القسم، باحتجاز شخص بأسانسير بالطابق الرابع بعقار المهاجرين الأنصار دائرة قسم ثان سوهاج.

تبين أنه أثناء قيام المدعو "مجدي ح د ا" 53 سنة، بتقديم درس بمدرسة إعدادية ويعمل نجار باب وشباك بذات العقار بالطابق الرابع دائرة القسم أسانسير العقار حدث عطل مفاجئ به مما أدى لاحتجازه ما بين كابينة الأسانسير ومبنى العقار مما نتج عنه إصابته بإصابات متفرقة الجسم تم فرض كردون أمنى بالمنطقة وإخطار كافة الجهات المعنية وغرفة العمليات.  

 

إدارة الحماية المدنية إدارة المباحث الجنائية التحريات الطابق الرابع الحماية المدنية اللواء محمد عبد المنعم شرباش الوحدة المحلية بلاغ تلقي العلاج

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وائل لطفي

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