الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-12-2022 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

يتساءل الكثير من محبين وعشاق الكرة الأوروبية والمصرية عن جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-12-2022 والقنوات الناقلة في كافة الدوريات والتي سينتظرها بالتأكيد كافة المتابعين في كرة القدم المصرية.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-12-2022 والقنوات الناقلة

تستعرض «الدستور» في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-12-2022 والقنوات الناقلة.  

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد في الدوري المصري والقنوات الناقلة 
 

وتبدأ منافسات مباريات في اليوم الأحد في كافة مواجهات في الدوري المصري الممتاز وتكون على النحو التالي:

مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد 

فريق الإسماعيلي ضد فريق النادي المصري البورسعيدي، وتكون في تمام الساعة الثالثة إلا ربع مساءا، وذلك بتوقيت القاهرة، بالجولة التاسعة في الدوري المصري المقامة على استاد الإسماعيلية من خلال قناة أون تايم سبورت الأولى، وهي متاحة لكافة المتابعين مجانًا، وسيتولى التعليق المعلق المبدع محمد الكواليني.

فريق نادي الزمالك ضد فريق نادي المقاولون العرب بتمام الساعة الخامسة مساءا وذلك بتوقيت القاهرة على استاد المقاولون العرب من خلال قناة أون تايم سبورت الثانية وهي متاحة لكافة المتابعين مجانًا، وسيتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير المعلق المبدع أمير محروس.

فريق النادي الأهلي ضد فريق سموحة، وتكون في تمام الساعة السابعة مساءا وذلك بتوقيت القاهرة على استاد الأهلي وي السلام من خلال قناة أون تايم سبورت الأولى وهي متاحة لكافة المتابعين مجانًا، وسيتولى التعليق المعلق المبدع الرياضي الكبير المعلق أيمن الكاشف.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري

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دوري روشن السعودي اليوم الأحد 
 

بينما تقام ثلاثة مباريات بدوري روشن السعودي وهم:

فريق ضمك ضد فريق الوحدة في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وتكون بتوقيت القاهرة باستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) من خلال قناة SSC HD3.

مباراة فريق العدالة ضد فريق أبها في تمام الساعة الخامسة مساءا وتكون بتوقيت القاهرة على استاد ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية من خلال قناة SSC HD2.

فريق الاتفاق ضد فريق الخليج في تمام الساعة السابعة مساءا وتكون في توقيت القاهرة باستاد الأمير محمد بن فهد من خلال قناة SSC HD1.

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